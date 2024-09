Joan Peñarroya: "Vamos a Murcia a intentar ganar la competición, no a ganar al Madrid"

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado este viernes que acuden a Murcia con la intención de ganar la Supercopa Endesa, que se le resiste al club blaugrana desde 2015, y no con la única idea o motivación de superar al vigente campeón, el Real Madrid, en el duelo de semifinales, si bien aceota que, aunque crea que no sirve de nada, los blancos sean vistos como favoritos.

"Ser favorito no sirve de nada, mañana empieza otro partido. Comienza la competición y nosotros no estamos para ganar al Madrid, estamos para ganar las competiciones, porque mañana el partido contra el Real Madrid no deja de ser un partido de 'semis'. Nosotros vamos a Murcia a intentar ganar la competición, no a ganar al Madrid", manifestó en rueda de prensa.

"A partir de aquí, yo sé que es el partido más bonito que hay para la afición", apuntó Peñarroya, que sabe de la importancia que tiene jugar contra el Real Madrid, un equipo que tiene a su juicio un "núcleo duro ganador". "Nosotros queremos construir, para que tal vez el año que viene la pregunta la hagan al revés en Madrid", comentó, en referencia a que se pueda ver al Barça como favorito de aquí a un año.

En general, quiere que su Barça, que se ha ido rodando en una gira por China y en la Lliga Catalana, juegue bien. "Queremos que se vea un poco la idea que tenemos como equipo y de mentalidad. Aunque ahora solo nos importa el partido del sábado, pero estamos jugando una competición que hay que ganar dos partidos y con esa idea vamos a ir a Murcia", recalcó.

"Mañana afrontamos ya la primera competición oficial y en este primer partido contra un rival como es el Real Madrid. Creo que llegamos bien para las alturas de temporada que estamos y pues con todos los cambios que hemos tenido en la plantilla, empezando por la parte que me toca a mí de entrenador y por las incorporaciones nuevas", señaló sobre el peso que pueda tener en el partido el no estar todavía cohesionados como bloque.

"Hemos incorporado jugadores para equilibrar el equipo, pero no debemos olvidar que la base principal ya la teníamos. Aquí debemos encontrar el equilibrio entre todos. Intentaremos que los que estaban, que son muy importantes, se rendan, si puede ser, mejor que lo que hacían. Y con estas incorporaciones lo que hemos intentado es equilibrar lo que pensábamos que podíamos dar un toque mejor", añadió sobre los fichajes de Juan Núñez, Kevin Punter, Justin Anderson, Youssupha Fall (baja) o Chimezie Metu.

De momento, en su primer duelo oficial, se topan con un Real Madrid que también ha cambiado jugadores, algunos importantes. "Hablar del 'Chacho' o Rudy, por decir algo, son jugadores que al margen de que durante fases de la temporada parecía que no estaban, en los momentos importantes siempre estaban. Pero se han reforzado bien, han fichado jugadores importantes, con lo cual estamos jugando contra un equipo que está muy bien y que su núcleo duro sigue siendo básicamente el mismo, y es un núcleo duro de un equipo ganador", definió.

"La verdad es que tampoco me había hecho un planteamiento claro de dónde quería estar en estos momentos. Las temporadas cada año son más complicadas y, bueno, lo que estoy contento es de cómo está trabajando el equipo, de cómo estamos aprovechando estas semanas que hemos tenido para entrenar y para continuar creciendo", comentó sobre el estado de su equipo.

Por cierto, el Barça no gana la Supercopa desde 2015, fecha ya muy lejana y que servirá como aliciente extra para intentar ganar. "Sí que es algo que comentaré a los jugadores, porque es una fecha que a mí me ha sorprendido, hace muchos años que no se gana la Supercopa. Pero todos estos jugadores de gran nivel están en el Barça. Si alguien no sabe lo que es jugar un Clásico, pues no le interesa mucho el basket, con lo cual estos partidos, en cuanto a motivación, el entrenador ha de hacer bien poca cosa", comentó el nuevo técnico blaugrana.