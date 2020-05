Joan Plaza: "Puedo morirme ya después de haber entrenado al Real Madrid"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Joan Plaza, actualmente sin equipo tras abandonar el Zenit ruso en febrero, ha asegurado que ya se puede "morir tranquilo" después de haber dirigido a "un equipo del nivel del Real Madrid", aunque cree que aún le "espera algo importante" en su carrera en los banquillos.

"Puedo morirme ya después de haber ganado un título europeo y de haber entrenado a un equipo del nivel del Real Madrid. Es evidente que he vivido cosas muy bonitas, pero creo que hay algo que me espera importante. Creo que soy algo mejor que hace muchos años, tengo una madurez que me hace estar bastante más tranquilo y puedo dormir bien", explicó Plaza en declaraciones a DAZN que recoge Europa Press.

Repasando esas tres temporadas que dirigió al equipo blanco (2006-09), lo recordó como "una experiencia muy buena". "Felipe Reyes, Hervelle, Raül López o Bullock fueron gente que realmente era inquieta y no se callaban, decían lo que opinaban. Ahí di un salto de calidad", recalcó, destacando también las "ganas brutales por jugar" de Sergio Llull, que se iniciaba en la élite por entonces.

"A Llull ya lo había visto en categorías inferiores siendo base y defendiendo al '3' o '4' rival, no le daba miedo nada. Era una persona que me constaba que disfrutaba entrenando, que contagiaba a la gente que tenía alrededor, que nunca tenía una mala palabra para nadie, que era capaz de pararse con todo el mundo. Necesitábamos un perfil de ese tipo en un momento difícil", recordó.

Otro jugador importante que el catalán tuvo a su mando fue Nikola Mirotic, que aún era jugador del filial en aquella época. "Recuerdo que estaba a un nivel altísimo y teníamos entrenos donde saltaban chispas porque él no se callaba nada. Era capaz de encararse con cualquier jugador para robarle medio minuto y al final encontré el momento de hacerlo debutar, pero evidentemente han sido los entrenadores posteriores los que mejor rendimiento le han sacado", destacó sobre el actual jugador del Barcelona.