Juancho Hernangómez: "Los Raptors saben lo importante que es jugar para tu selección"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero de la selección española Juancho Hernangómez dejó claro este jueves que Toronto Raptors, su nuevo equipo en la NBA, no le han puesto ningún problema para jugar el Eurobasket porque es una franquicia que "sabe lo importante que es jugar" a nivel internacional, y apeló igualmente a la fuerza del grupo en este "cambio de ciclo" donde probablemente no tienen "el mismo talento" que antaño.

"Sí, la verdad es que sí lo han entendido. Sergio (Scariolo) ha estado allí tiempo, conocen bien la franquicia, hay personas extranjeras y saben lo importante que es jugar para tu selección y para tu país. La verdad es que no he tenido ningún problema, me han dejado quedarme aquí, no me han hecho ir y han sido muy comprensivos", comentó a los medios tras el entrenamiento Juancho Hernangómez, al que los Minnesota Timberwolves no le permitieron estar en Tokyo 2020.

El madrileño no tenía "ninguna prisa" en arreglar su futuro en la NBA, pero celebró que llegase "esta oportunidad" con la franquicia canadiense, aunque hubiese "algún otro equipo interesado". "He firmado, pero también podría haberlo no firmado y estaría aquí. No cambiaba nada, mi cabeza está en el Eurobasket y en la selección, y cuando acabemos pues ya veremos qué es lo siguiente", zanjó.

El internacional calificó como "muy intensos" estos primeros días de entrenamientos. "La vuelta a entrenar después de un par de meses de parón lo echaba de menos. Echaba de menos esta sensación de familia, de competir con los chavales, enseñarles y de ir 'a muerte' a por un objetivo. Estoy muy contento", confesó.

"Sergio nos ha dicho que disfrutemos, que está claro que es un poco un cambio de ciclo. Sabemos que no tenemos el mismo talento, pero que el equipo junto puede conseguir grandes cosas y podemos competir al máximo cada partido, creo que ese es nuestro objetivo. Competir, no darnos por vencidos, y luchar por todo, por nuestra camiseta y por el nombre de España", añadió Juancho Hernangómez.

El madrileño es uno de los cinco supervivientes del título mundial de 2019 junto a su hermano Willy, Rudy Fernández, Sergio Llull y Quino Colom, aunque no le da demasiada importante porque "todo el mundo es importante, los doce, el 'staff', los fisios, el utillero".

"Todos hacen un gran equipo, en el que cada uno tiene su función. Está claro que los roles van cambiando poco a poco, pero mientras el equipo funcione y gane cualquier rol está bien asumido", recalcó el alero, que se encuentra "muy bien" a nivel físico como el resto. "Cada uno ha venido preparado, ha estado en forma y ha hecho su parte del trabajo", advirtió.