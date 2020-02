Kevin Durant, a favor de legalizar la marihuana: "Si la amas, la amas"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador de los Brooklyn Nets Kevin Durant se mostró partidario de legalizar el consumo de marihuana porque "no es dañina" para nadie y reconoció que "si la amas, la amas", además de asegurar que se trata de una droga que debería estar considerada como el alcohol o el tabaco.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana. Ni siquiera debería haber debate", indicó Durant en el programa 'All the smoke', donde comparó la marihuana con el café o el vino.

"Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel", explicó el estadounidense de 31 años, que ha vuelto a abrir el debate sobre si los jugadores de la NBA pueden consumir marihuana porque no mejorarán su rendimiento.

Además, Durant afirmó que "ayuda y mejora las cosas" cuando se utiliza con fines terapéuticos. La marihuana está prohibida en la NBA desde 1999 y los jugadores deben estar disponibles para someterse a controles durante cualquier momento de la temporada.