Laso: "El Barça no es una final, pero van quedando menos jornadas y necesitamos victorias"

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, recalcó este miércoles que el Barça, su rival este jueves en el Fernando Buesa Arena en la Euroliga tiene "jugadores importantes en cada posición" y está siendo "muy competitivo" en los últimos partidos, mientras que aseguró que no considera este encuentro como "una final" para su equipo de cara a alcanzar los puestos de 'playoffs'.

"El Barcelona es una gran plantilla. Estamos hablando de jugadores importantes en cada posición, con uno de los mejores jugadores de Europa, como es Kevin Punter, bases que llevan bien el ritmo del partido, tienen fuerza física y luego tienen mucha rotación interior. Hablamos de una gran plantilla, con un gran entrenador que además conocéis todos bien porque estuvo aquí", detalló Laso en rueda de prensa previa al duelo de este jueves en el Fernando Buesa Arena.

El vitoriano no duda de que "es un partido muy difícil" entre dos equipos que han ido "un poco de menos a más, con nuevo entrenador y nuevos jugadores". "El Barcelona está siendo muy competitivo en las últimas fechas y nuestro equipo ha mejorado en muchos aspectos de juego que, independientemente del resultado", apuntó.

Además, ambos ya se conocen tras enfrentarse esta temporada en dos ocasiones, ambas en el Palau Blaugrana, con un triunfo para cada uno. "En el primero supimos reducir mucho sus situaciones de ventaja, al punto que tengo la sensación de que dominamos bastante el ritmo, y, en cambio, en el de Euroliga, creo que nuestras pérdidas de balón nos lastraron demasiado y obviamente es algo que tenemos que mejorar para el jueves", advirtió.

Pero, el técnico baskonista también sabe que ahora "es un escenario nuevo". "Jugamos delante de nuestra gente y en un partido de Euroliga que, para nosotros, es obligatorio mirar en la importancia del resultado. Esto es algo de lo que a veces huyo, pero van quedando menos jornadas y vamos necesitando victorias, sobre todo porque tengo la sensación de que se nos han escapado muchos partidos en finales apretados que nos hubieran puesto en otra disposición en Euroliga", subrayó.

De lo que está seguro es que el encuentro, pese a la situación clasificatoria de su equipo, a tres partidos del 'Top 10', "no es una final". "Si perdemos quedarán 10 encuentros y si ganamos los 10 más los 9 que tenemos, son 19 y con eso jugamos el 'playoff' seguro. Sí creo que es un partido importante", manifestó.

La buena noticia para Laso es que recupera tras varias semanas a Tadas Sedekerskis, del que elogia su "versatilidad en el juego", pero cuya entrada puede provocar modificaciones en el equipo. "Es difícil de entender, pero es verdad que cambia roles y situaciones de equipo y a veces es más complicado incluso meter jugadores que se te lesionen", remarcó.

En cuanto al base Trent Forrest, recordó que es "un jugador que viene por primera vez a Europa". "Lleva cinco meses en Europa, con lo cual esa adaptación tenía que ser progresiva, no iba a llegar aquí el primer día y entenderlo todo. Lo que sí hemos detectado es que él juega cómodo con alguien que le ayude en el manejo del balón", puntualizó el entrenador del Baskonia.

Finalmente, Laso confesó que entiende "la controversia" con la decisión de la Euroliga de llevar la 'Final a Cuatro' a Abu Dabi. "Abu Dabi no tiene equipo, pero también se ha jugado en Belgrado y creo que en ninguna 'Final Four' han jugado ni el Estrella Roja ni el Partizán. Entiendo que esta es una pregunta más para los jefes y los socios de la Euroliga", expresó.

"Yo solamente soy un entrenador y yo la jugué en Londres, se ha jugado en Kaunas, en Berlín, en Vitoria, en muchos sitios. Si me preguntas a mí, a mí me encanta, en Abu Dabi no he estado en mi vida, ojalá vaya este año con el Baskonia", sentenció con una sonrisa.