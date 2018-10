Laso: "Felicito a los jugadores, mostramos mucho orgullo"

Publicado 23/02/2018 23:29:15 CET

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha comentado tras ganar al FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (74-101) en la 23ª jornada de la Euroliga que fueron superiores en varios aspectos a su rival y ha querido felicitar a sus jugadores por haber mostrado "mucho orgullo" desde el primer minuto para superar moralmente la derrota del pasado domingo en la Copa del Rey ante los blaugranas.

"Felicito a mis jugadores por la victoria. Creo que mostramos mucho orgullo desde el primer minuto. Sabíamos desde que salió el calendario en julio cómo de difícil sería encajar la Copa en la Euroliga. Vinimos a un gran partido, un Clásico, y para nosotros era muy importante ganar esta semana", comentó en rueda de prensa.

Reconoció que debe haber pocos jugadores que puedan recuperarse tan rápido después de perder una final. "Valoro muchísimo el carácter del equipo hoy, en un día difícil en una pista difícil contra un gran rival. Me enorgullece el carácter con el que hemos jugado", aseveró al respecto.

"La determinación que mostramos desde el inicio me hace estar contento, y por la victoria que nos deja más cerca de nuestro objetivo, los 'playoffs'. Es difícil, pero hemos dado un paso más y estoy muy orgulloso y contento con mis jugadores", comentó tras lograr la 14ª victoria y situarse cuartos con 4 triunfos de ventaja ya sobre el Baskonia, ahora mismo el primer equipo fuera del 'Top 8'.

Aseguró que este partido no tenía nada que ver con la final de la Copa que perdieron. "Lo otro era una final, este un partido de Fase Regular. Todos los partidos te valen para aprender y mejorar pero son partidos diferentes. No estoy sorprendido por el trabajo de mi equipo pero sí contento por haber sido capaces de ganar por casi 30 puntos en una pista tan difícil", celebró.

De aquella derrota aprendió ciertas cosas y las ha acoplado para este nuevo partido, como aprovechar el buen final en la Copa para abrir de forma similar este partido, parcial de 0-9 incluido. "Es verdad que el final del partido del otro día un poco te enseña el camino a seguir para ganar a un equipo como el Barcelona. Hemos hecho cosas diferentes", aportó.

No obstante, negó poder valorar al Barça Lassa, si ha cambiado respecto a la Copa, en función de esta derrota. "Valorar los equipos por un día no me parece justo. Desde mi posición de entrenador me parecería injustísimo, pero entiendo que tengáis que hacerlo. El día que juegas bien son buenísimos y el día que juegas mal son malísimo, y no", comentó.