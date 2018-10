Laso: "El deporte da otras oportunidades"

Actualizado 22/02/2018 19:56:58 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, avisó de que "el deporte da otras oportunidades" de cara al duelo ante el FC Barcelona Lassa (este viernes, 21:00 horas) en la jornada 23 de la Euroliga, una reedición de la final de la Copa del Rey de Gran Canaria en la que el vitoriano no podrá contar con el "tocado" Trey Thompkins.

"Es importante entender que el deporte da otras oportunidades. Ahora tenemos un partido totalmente diferente y en una competición distinta. Mañana tenemos un encuentro difícil y no espero un ambiente agradable. No lo he tenido nunca, lo mismo que ellos en el Palacio. Me preocupa más mi equipo y que esté bien", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante los azulgrana.

El preparador vitoriano analizó el duelo ante un Barcelona Lassa en el que "no" piensa mucho. "No pienso mucho en el Barcelona. Es un equipo que tiene muchos jugadores de calidad, capaces de desequilibrar. Ha cambiado de entrenador pero en diez días no se cambia todo ni para lo bueno ni para lo malo. Tienen la misma plantilla", recordó.

"Lo primero es entrar en los 'playoffs'. A partir de ahí, intentaremos conseguir la ventaja de campo y quedar lo más arriba posible. Estamos en una buena situación pero nos queda mucho camino por delante y viene una parte de la temporada muy complicada. El mes de marzo es duro", añadió.

Además, preguntado por las bajas, el preparador blanco analizó el estado físico de sus pupilos. "Físicamente el equipo está bastante bien. El único tocado es Thompkins, con una sobrecarga en los aductores desde hace casi un mes. Esta semana es baja segura. Los 14 restantes están todos bien. Rudy, pese al esguince de tobillo que se volvió a torcer en la final, ya se ha entrenado normal", afirmó.

Por último, Laso hizo hincapié en Gustavo Ayón y su regreso a la pista en la final perdida ante los culé el domingo tras tres meses lesionado. "Está mucho mejor. Es cuestión de tiempo. Se reincorporó a los entrenamientos una semana antes de la Copa y esta semana le ha venido muy bien. Es un proceso natural. Ha estado tres meses parado y tiene que ir cogiendo sensaciones", sentenció.