Laso: "El Barcelona ha hecho muy buen partido y son justos campeones"

Publicado 18/02/2018 22:12:44 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, huyó de polémicas y excusas después de hincar la rodilla en la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona Lassa, "justo campeón" en el Gran Canaria Arena que puso fin a cuatro años de reinado blanco, hasta el último segundo corrigiendo los "momentos malos" del partido.

"Felicitar al Barcelona por la victoria. Ha sido un partido muy emocionante. Después de haber hecho un muy buen comienzo, jugando solidarios y muy bien, en el final del segundo cuarto e inicio del tercero nos han castigado mucho y da la sensación de que pierdes la confianza en tu juego", resumió en rueda de prensa.

En su análisis, el técnico blanco elogió la reacción de su equipo a pesar de no lograr el quinto título consecutivo. "Destacar que después hemos sido capaces de cambiar el ritmo del partido. El Barcelona ha hecho muy buen partido y son justos campeones. El baloncesto siempre da una nueva oportunidad, así que salimos de aquí con la cabeza bien alta", apuntó.

"Me jode igual perder así que de 20. Me jode haber jugado mal en momentos del partido, pero estoy orgulloso de que el equipo no ha bajado la cabeza y ha seguido peleando. Esto es algo que habla muy bien de los chicos y en ese sentido estoy orgulloso porque hemos peleado y tenido el tiro para ganar", añadió.

Después de ir 18 puntos abajo en el tercer cuarto, el Madrid tuvo la victoria en la última posesión, con un triple de Causeur que no entró. En el rebote, Taylor y todo el banquillo blanco reclamaron falta de Claver. "No es día para hablar si fue falta o no. Hoy es el día para felicitar al Barcelona por su victoria y no es momento para que nosotros hablemos de eso. Vosotros tendréis vuestra opinión, no creo que yo deba hablar de eso", explicó.

Laso valoró la reacción del Barça con la llegada hace una semana de Svetislav Pesic. "No conozco al Barcelona, ni cómo lleva Pesic al equipo. Siempre he considerado que son equipazo, con jugadores de muchísimo nivel. En una temporada hay buenos y malos momentos. La sensación de la entrada de Pesic puede ser aire fresco. Han hecho muy buena Copa y por eso son campeones", apuntó.

Por último, el preparador blanco se centró en "recuperar" a su equipo para pelear por liga y Euroliga. "Ahora lo único que pienso es en recuperar al equipo. Tengo bastantes jugadores tocados, algunos recuperándose de lesiones. No pienso en el partido del viernes (ante el Barça), sólo en olvidarnos de esto. Es un palo perder una final, pero el viernes tenemos otro partido dificilísimo", finalizó.