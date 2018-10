Laso: "Es más difícil llegar a la 'Final Four' que ganarla"

Publicado 10/10/2018 15:41:06 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha pedido a sus jugadores que no se reserven y que muestren "consistencia desde el primer día" en la Euroliga, competición en la que defienden título que arrancarán este jueves ante el Darussafaka y en la que entiende que "es más difícil llegar a la 'Final Four' que ganarla".

"Para mí es más difícil llegar a la 'Final Four' que ganarla. Es tan sencillo como que en la 'Final Four' tienes que ganar dos partidos y que para llegar hasta allí con dos partidos no te vale, tienes que ganar tres en 'playoff' y 16 ó 17 para meterte en el 'playoff'. Es casi una cuestión matemática. Llegar a la 'Final Four' tiene un mérito increíble", valoró Laso ante la prensa en el día de atención a medios de la Euroliga.

El técnico madridista avisó de que están obligados a "mostrar consistencia desde el primer día". "No creo que empiece mañana la Euroliga y digamos que no pasa nada. No es mi manera de ser. Intentamos ser competitivos desde el primer día sabiendo que el camino es largo", dijo, convencido de que su plantilla no es peor que la de la temporada pasada.

"Comparar plantillas siempre es muy difícil porque cambian. En el lado malo, hemos perdido a Doncic, que ha sido el mejor jugador de Europa, y podríamos pensar que estamos peor, pero desde que estoy aquí nunca he pensado que tenga una plantilla peor que el año anterior. No me fijo mucho en plantillas, ni mías ni de otros equipos, y solo me preocupa que lo mío sea capaz de dar el máximo", resumió.

Preguntado por el hecho de que Vitoria, su ciudad natal, acoja la 'Final Four', el entrenador del campeón de Europa dijo que ahora mismo no le da importancia. "Sinceramente no lo pienso mucho. Es verdad que es mi ciudad, he nacido allí, y allí hemos ganado la Liga, la Copa, la Supercopa... Ojalá juguemos en Vitoria, solo puedo decir eso", zanjó.

En cuanto al estado de su plantilla, confirmó que Santi Yusta y Trey Thompkins siguen recuperándose de sus respectivos problemas físicos y avanzó que no tardará en volver Gustavo Ayón, quien tuvo que viajar de urgencia a México por el accidente de tráfico sufrido por sus padres.

"Las noticias sobre la salud de sus padres son buenas y creemos que va a estar pronto de vuelta. Él es consciente del momento de la temporada y lo que no queremos es que deje algo allí sin atar. El resto está todos bien", repasó.

EL DIÁLOGO, ANTES QUE LA MULTAS

Por otra parte, Laso alabó a Jaycee Carroll, que acaba de firmar su renovación hasta junio de 2020. "Nosotros intentamos que los jugadores sean conscientes de lo que significa estar en el Real Madrid en todos los aspectos. Jaycee es un jugador que lo entendió muy bien desde el primer día que llegó aquí", subrayó, después de que el estadounidense mostrara su agradecimiento a la forma de gestionar el vestuario que tiene Laso.

"Si tienes que ir a 120 por la carretera y vas a 150, hay dos maneras de que entiendas que tienes que ir a 120: a base de multas o a base de entender que es absurdo. Yo siempre creo que es mejor que entiendas que tienes que ir a 120. Hay gente que lo entiende a través de las multas", comparó.

En cuanto al Darussafaka, el vasco destacó que "es un equipo bastante nuevo con muchos jugadores americanos". "Los dos más conocidos son McCallum, al que conocemos de Málaga y sobre el que gira mucho el juego, y Diebler, que es un tirador puro que ha jugado en varios equipos en Europa. Es un equipo peligroso con gente muy atlética. Es un test complicado y difícil, no infravaloramos al Darussafaka", advirtió.