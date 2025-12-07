Llull decide en La Laguna, Taylor en Vitoria y Parra firma su tope para el Barça

Sergio Llull Melia, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (70-71) a La Laguna Tenerife este domingo en la novena jornada de la Liga Endesa y el Valencia Basket hizo lo propio ante el Kosner Baskonia (89-91), mientras que el Barça superó con autoridad (102-71) al MoraBanc Andorra.

Los de Sergio Scariolo sacaron la exigente visita a la isla tinerfeña, donde aún no había perdido el cuadro local, con una canasta de Sergio Llull sobre la bocina. El '23' lo volvió a hacer y dio el octavo triunfo de la temporada liguera a un Madrid que contó también con la actuación destacada de Mario Hezonja (17 puntos).

Los blancos, que completaron con pleno la gira de cuatro encuentros lejos de casa, sacaron su mejor versión defensiva con un segundo cuarto que dejó a los canarios en nueve puntos. Edy Tavares intimidó pero los de Txus Vidorreta devolvieron el golpe tras el descanso. 'Facu' Campazzo', Gaby Deck, Hezonja y la puntilla de Llull mantuvieron arriba de la tabla al Madrid.

Unas horas después, el Valencia Basket respondió con su octava sinfonía para alargar el coliderato gracias a una trabajada victoria en Vitoria después del parón por selecciones. En los 'taronja', el héroe fue Kameron Taylor, con la canasta decisiva sobre la bocina para ganar a un Baskonia que se queda en cuatro triunfos, cerrando el 'Top 8' en una zona muy congestionada.

Los de Pedro Martínez, lanzados también en Euroliga, fueron de más a menos en su acierto de tres y el Baskonia, a lomos de Timothé Luwawu-Cabarrot (26 puntos), aguantó el intercambio de golpes. Nate Reuvers (18 puntos) y Jean Montero (17) remaron y mucho para que los visitantes tuvieran lo opción de ganar, que ejecutó Taylor con su única canasta del último cuarto.

Mientras, el Barça sumó su tercera victoria seguida en Liga para por primera vez tener el balance positivo (5-4) y no complicarse su presencia en la Copa del Rey. Los de Xavi Pascual contaron con el mejor partido de Joel Parra en liga, con su tope de anotación (24 puntos) y valoración (34). Willy Hernangómez contribuyó a la sentencia azulgrana en un tercer cuarto de disfrute para el Palau. Además, Kevin Punter volvió a sentirse letal con 20 puntos.

Por otro lado, el Joventut logró la séptima victoria del curso con un brillante Ricky Rubio (20 puntos), quien encabezó la remontada (83-79) ante el BAXI Manresa. La segunda parte verdinegra cambió el guion manresano, que mandó hasta los tres últimos minutos de encuentro para rozar su cuarto triunfo. Ludde Hakanson y Cameron Hunt acompañaron también en la reacción de la 'Penya.

Además, en un duelo directo por sumar el cuarto triunfo y poder mirar hacia arriba, el Surne Bilbao Basket venció (79-72) al Dreamland Gran Canaria. Un choque muy igualado que decidió Justin Jaworski, marcando la diferencia en el último cuarto con 11 de sus 25 puntos. Melwin Pantzar (31 de valoración) fue el mejor del partido y también vestido de negro.