Llull: "El Fenerbahce no es ninguna prueba de fuego"

Publicado 02/10/2019 14:28:27 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El base del Real Madrid Sergio Llull ha descartado que el debut de este jueves en la Euroliga ante el Fenerbahce sea "una prueba de fuego", ya que la temporada "acaba de empezar", aunque ha reconocido que se trata de "un auténtico partidazo contra uno de los grandes de Europa" que afrontarán ayudados por el "salto de calidad muy bueno" que les han dado sus últimos fichajes, Nico Laprovittola y Jordan Mickey.

"Va a ser una competición muy exigente con dos equipos más, cuatro partidos y más viajes. Pero bueno, así son las cosas y tendremos que adaptarnos empezando por el partido de mañana, que queremos ganar para empezar con buen pie delante de nuestra afición. Es un auténtico partidazo contra uno de los grandes de Europa, uno de los favoritos a estar en la 'Final Four'. Sabemos que no va a ser fácil, pero jugamos en casa y queremos la primera victoria", deseó Llull ante la prensa.

En cualquier caso, descartó que este debut europeo sea "una prueba de fuego". "Esto acaba de empezar y es muy pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión. Está claro que el equipo está jugando bien, estamos todos sanos a excepción de Jayce (Carroll), y tenemos muchas ganas e ilusión para esta nueva temporada", dijo.

Preguntado por si atraviesa su mejor momento desde su grave lesión de rodilla de hace dos años, contestó que "sin duda". "En el verano con la selección me he encontrado muy bien físicamente y eso me ha ayudado a estar en forma en este inicio de temporada. Me noto muy bien y con muchas ganas", destacó.

Por otra parte, el balear se refirió a las novedades de la plantilla esta temporada. "Hemos añadido dos jugadores que nos van a dar un salto de calidad muy bueno y van aportar muchas cosas positivas. También están Usman (Garuba) y Mario (Nakic) y cuando solo haces pequeños cambios y continúa la mayor parte del equipo las cosas son más fáciles", recalcó.

"GARUBA LLEGARÁ MUY LEJOS SI SIGUE TRABAJANDO ASÍ"

En el caso concreto de Garuba, que irrumpió con fuerza ante el UCAM Murcia, le valoró como "un chico que juega con mucha intensidad, que lo da todo en la cancha tanto en ataque como en defensa" y que "también ayuda mucho al rebote".

"Si sigue trabajando así llegará muy lejos, sin duda. Cuando nosotros éramos jóvenes cogimos las cosas buenas que nos enseñaran lo veterano y ahora intentamos hacerles el camino más fácil. Llegar a ser jugador profesional no es sencillo, hay muchos obstáculos que superar y ésta claro que se tiene que hacer su propio camino, pero si podemos ayudarle, mejor", se ofreció.

Por último, Llull también comentó su estreno como humorista esta semana, con un monólogo sobre baloncesto durante el programa de Andreu Buenafuenta. "Creo que lo voy a dejar durante un tiempo. No estuvo mal, la experiencia fue divertida, pero ya hay humoristas profesionales que lo hacen bastante mejor", dijo entre risas.