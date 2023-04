Maite Cazorla, MVP nacional de la LF Endesa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La base del Perfumerías Avenida Maite Cazorla fue elegida la 'Mejor Jugadora' española de la LF Endesa, contabilizados los votos emitidos por las capitanas, los entrenadores/as, los aficionados y un comité de expertos Endesa/FEB.

Cazorla, de 25 años, fue reconocida en una gran temporada liderando al equipo salmantino. La de Las Palmas de Gran Canaria entró también esta semana en el Quinteto Ideal de la temporada 2022/23 junto a las exteriores Leo Fiebich (Casademont Zaragoza) y Rebekah Gardner (Spar Girona) y las interiores Raquel Carrera (Valencia BC) y Sika Koné (SPAR Gran Canaria).

"En primer lugar, me gustaría poder dar las gracias a todas aquellas personas que han votado. Para mi es todo un honor el poder ser la MVP Nacional y más aún si tenemos en cuenta que cualquiera de las otras dos candidatas eran también merecedoras y podían haber ganado. Me gustaría poder dar también las gracias a mis compañeras porque, sin ellas, no podría haber ganado este premio", dijo Cazorla en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto.