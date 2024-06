María Araújo: "Hay mucho talento en la selección, tienes que centrarte en estar lo mejor que puedas"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pívot de la selección española María Araújo reconoció este lunes "la alegría doble" por volver al combinado nacional para la preparación para los Juegos Olímpicos de París y aseguró que cada jugadora tiene como misión centrarse "en estar lo mejor que pueda" para ponérselo difícil al seleccionador Miguel Méndez de cara al 'corte' definitivo de 12 para estar en la capital francesa.

"Creo que estar en la selección siempre es alegría y cuando vuelves de una lesión creo que esa alegría es doble, así que muy feliz de estar aquí otra vez", expresó María Araújo tras el entrenamiento de la selección en Vigo.

De cara a estar en la lista final, la pívot advirtió que "siempre que vienes a la selección sabes que es difícil". "Eso es bueno, es porque hay mucho talento. Yo creo que al final tienes que centrarte en estar lo mejor que tú puedas y luego depende de Miguel (Méndez, seleccionador), que el marrón es para él, que es el que tiene que seleccionar y nosotras ponérselo lo más difícil posible", subrayó.

La gallega recordó que está "volviendo de lesión" de cara a un "proceso largo" hasta llegar a los Juegos para lo que tienen "tiempo" de preparación. "Creo que he jugado dos meses más o menos antes. Me encuentro bien, sin molestias, que creo que es lo más importante para la rodilla", indicó.

"Luego es volver a adaptarme a este juego porque vengo de jugar en el extranjero, que también se juega diferente, y 'poquito' a poco, pero bueno Miguel también lo hace fácil y creo que al final es hacer mucho, mucho rodaje, entrenar y 'poquito' a poco, sin presionarse tampoco", añadió la jugadora que ha militado esta campaña en el Cukurova turco.

La primera prueba llegará a finales de esta semana con el torneo en Vigo ante China y Turquía. "Acabamos de empezar, pero siempre gusta jugar y va a ser un torneo donde está China, que la tenemos en el grupo (de los Juegos), así que va a ser también un 'poquito' la prueba de contacto. Entrenamos mucho así que jugar nos apetece y los torneos yo creo que son los que más nos gustan", admitió.

Para Araújo esta primera parte de la concentración, en Vigo y en el Pabellón As Travesas, "es especial por muchos motivos". "Mi madre ha jugado aquí, yo he estado muchas horas entrenando en este pabellón cuando era pequeña también y ahora puedo jugar con la selección después del año pasado y de disfrutarlo también desde afuera. Estoy contenta y espero que As Travesas esté lleno", sentenció.