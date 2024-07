Mariona Ortiz: "Tener el premio de jugar los Juegos me hace extremadamente feliz"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de baloncesto Mariona Ortiz confesó este miércoles que "tener el premio de jugar en los Juegos Olímpicos" de París le hace "extremadamente feliz", y reconoció que no contaba con ello "ni lo veía posible", al tiempo que anunció que su objetivo en el torneo será "disfrutar de cada día al máximo".

"Yo ya era feliz porque ya me había encontrado mi camino, pero tener este premio y poder jugar en los Juegos Olímpicos, me hace extremadamente feliz", declaró Mariona Ortiz tras el último entrenamiento en el Pabellón Triángulo de Oro (Madrid) antes de poner rumbo a Bélgica para jugar el segundo torneo preparatorio para los Juegos ante la selección belga y Canadá.

La base es una de las 12 jugadoras que formarán la selección española en los Juegos, lo que no considera un premio solo a sus dos últimos años en el Casademont Zaragoza, sino a los "15 años" como profesional. Ya ni contaba con él, ni lo veía posible, estoy muy feliz", apuntó.

Ortiz reconoció que cuando le dijeron que entraba en la lista definitiva para la cita olímpica, sintió "mucha presión que llevaba encima". "Siento un alivio porque yo sé todas las noches que he pasado sin dormir, las batallas que he sufrido y que he tenido que superar", señaló.

"Estoy llena de emoción, para mi es algo muy especial y tengo muchas ganas de estar ya en el avión", indicó la baloncestista, al tiempo que reconoció que está "como una niña", y que está "encantadísima" de estar en la selección.

Para la de Calella, la ilusión por disputar unos Juegos es igual para todas las compañeras, incluso para una Alba Torrens que disputará sus cuartos. "Siempre hace mucha ilusión y es algo único", remarcó, al tiempo que resaltó que "todo el mundo tiene ganas de estar ahí, ganas de jugar el primer partido, de competir, de ganar lo máximo posible, de darlo todo".

La directora de juego será una de las jugadoras que estarán en los partidos ante Bélgica y Canadá de preparación para los Juegos, algo que les tiene que servir "para seguir creciendo y afianzarse como equipo". "Aún tenemos unos cuantos días para llegar a los Juegos y todo esto nos tiene que servir para seguir creciendo", reiteró.

"Cuando jugamos unas contra las otras ya nos conocemos mucho, pero nos viene bien jugar contra rivales que nos hacen otra defensa, y que tal vez nos pidan otras cosas. Yo creo que todo nos va a servir para seguir creciendo y para mejorar desde un poco antes de los Juegos", expresó la catalana.

Ortiz se marca como objetivo personal "tratar de aportar todo" lo que le pida el seleccionador Miguel Méndez, "desde el positivo", aportando y "energía desde donde sea". "Cualquier cosa que me pida, lo voy a hacer", advirtió. Por último, como sueño no ocultó que todo el mundo "sueña con el oro", pero ella dejó claro que quiere "disfrutar cada día al máximo y darlo todo".