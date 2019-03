McFadden: "Me encanta la manera de jugar de la 'Penya', encajo muy bien"

Publicado 12/03/2019 15:55:55 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Divina Seguros Joventut, Thaddus McFadden, se ha entrenado este lunes por primera vez con sus compañeros de cara a poder debutar el fin de semana, y ha asegurado que encaja "muy bien" en una manera de jugar de la 'Penya' que le "encanta".

"Me encanta la manera de jugar de la 'Penya'. Me puedo adaptar a cada sistema, también a un ritmo lento, pero cuando un equipo juega rápido, mi juego se fortalece. Pienso que encajo muy bien aquí", aseguró a los medios este martes.

El escolta, que fue cortado por el Tenerife antes de la Copa del Rey, aseguró estar "contento" tras la primera sesión. "Estuvo muy bien y los jugadores son buena gente. Antes de fichar ya había investigado sobre el equipo y es precisamente esto lo que me habían contado sobre ellos. Me hace feliz venir a ayudar a un equipo tan competitivo y que está en un momento ganador", celebró.

"Ya conocía al equipo antes del duelo contra el Real Madrid porque me encanta el baloncesto, y me había fijado especialmente en el Joventut, porque está haciendo muy bien las cosas y tiene mucho talento joven, así que no me sorprende su éxito", argumentó en este sentido.

De momento debutará a domicilio en dos salidas de importancia. "Son dos encuentros --ante Obradoiro y Valencia, lejos de casa-- muy importantes para poder coger margen en la clasificación para cumplir nuestro objetivo de ir a los 'playoffs'", manifestó.

Como clave será la aportación de Laprovittola. "Para mí, el argentino sería el MVP de la Liga y me fijo en todo lo que hace. Estos días me ha enseñado algunas cosas y me ha puesto al día sobre el equipo", explicó.

McFadden quiso agradecer los cerca de 400 mensajes de bienvenida que tuvo en las redes sociales. "Interactué con los aficionados, porque son muy importantes en los éxitos del equipo. Ha sido un recibimiento muy caluroso y tengo muchas ganas de jugar el primer partido en casa", aseguró.