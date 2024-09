Murcia vibrará con un cartel de lujo para el 'Show del salto inicial' de acb BEATS previo a la Supercopa

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Supercopa Endesa de Murcia comenzará con un espectacular 'Show del salto inicial' el 20 de septiembre en el Cuartel de Artillería, que acogerá el acb BEATS, el evento que combina música y el espíritu del baloncesto que será el prólogo de la primera competición oficial del curso 2024-25.

Tras el éxito de la primera edición en Málaga con Lola Índigo, acb BEATS regresa con un cartel que pretende hacer vibrar a los aficionados de la región y a los que visiten la ciudad de Murcia durante la Supercopa Endesa.

El evento de acb BEATS, presentado por Never say never (NSN) y la acb, abrirá sus puertas a las 17:00 horas y se alargará hasta la medianoche, ofreciendo una experiencia musical de más de seis horas que fusiona géneros y culturas en el corazón de Murcia.

Entre los artistas confirmados figura Maikel de la Calle, una de las voces emergentes más potentes del reguetón y la música urbana, conocido por éxitos como 'Replay' y 'Condiciones'.

En la presentación del cartel de acb BEATS en Murcia han estado el alcalde de Murcia, José Ballesta; Carmen María Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia; Ricardo de Diego, director de Marca de la acb; y Vicenç Fabregas, head of live experience and entertainment de NeverSayNever.