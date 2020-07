Nick Calathes: "Espero ayudar a ganar títulos y hacer del Barça el mejor"

"Jasikevicius jugaba conmigo y le odiaba, la relación mejoró y me hace ilusión jugar para él"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Barça de baloncesto, el base griego Nick Calathes, ha asegurado que llega al Palau Blaugrana con la intención de hacer del equipo el "mejor" de Europa y de ser parte de un "puzzle ganador" junto a Nikola Mirotic o un Thomas Heurtel al que "respeta".

"Es un honor ser jugador del Barça, un club de primera clase. Han traído grandes jugadores, quieren ser los mejores, y para mí fue fácil venir aquí. Espero ser parte de este puzzle y ayudar a ganar títulos y a hacer del Barça el mejor club de Europa", manifestó en su presentación.

Calathes, que firmó contrato para las tres próximas temporadas, aseguró que no dudó nada a la hora de decir 'sí' al Barça. "Todos los jugadores tendrían al Barça como el primero de su lista. Siempre había soñado venir a jugar aquí y cuando me llamaron no dudé en tomar la decisión", expresó.

Además, tiene ganas de jugar al lado de jugadores con los que cree que encajará bien. "Nikola, Brandon o Víctor son compañeros perfectos para mi juego y estilo, fue muy fácil venir y no hubo más decisión", aseguró el base internacional griego.

Tras brillar en el Panathinaikos, el reto es intentar triunfar en la Euroliga y en la ACB como blaugrana. "Es mi principal reto. He jugado para Grecia, en el PAO, y venir a otra liga es un reto. Ver que la plantilla es como una familia, me hace creer que encajaré con facilidad, conozco al entrenador y creo que me será muy fácil acostumbrarme y adaptarme para estar bien aquí", auguró.

Un entrenador que fue su compañero de vestuario en el PAO, y con una relación, al inicio, complicada. "Es curioso, la verdad. Cuando llegué a Europa, Sarunas jugaba conmigo en Panathinaikos y le odiaba. Es el tipo de jugador que chillaba mucho, yo tenía 20 años y no sabía ni qué hacía, él me intentaba hacer mejor jugador y no le entendía", explicó, sincero, Calathes.

"Pero nuestra relación fue mejorando año a año, considero que es de los mejores entrenadores que existen y me hace mucha ilusión jugar para él. Traerá una mentalidad nueva al Barça, como jugador ya lo ganó todo aquí y como entrenador aportará mucho", celebró.

En el Barça coincidirá con otro base asistente, quizá de mayor anotación que él, como es Thomas Heurtel. "Le respeto mucho, a Heurtel. He jugado muchas veces contar él, es uno de los dos mejores pasadores de Europa, podemos encajar bien y jugar bien y estar coordinados. Nos respetamos mucho y no creo que tengamos problemas para jugar juntos", manifestó.

"Mirotic es el jugador principal, al que deberemos acudir en momentos principales. Pero cualquiera podría hacer el último tiro. El jugador referencia será Nikola, la principal pieza de este puzzle y todos miraremos hacia él", comentó sobre a quién le pasaría un último balón para intentar un tiro ganador.