El novato Innova-tsn Leganés retará al Valencia Basket por el título de la Supercopa LF Endesa

Elena Buenavida, en un partido con el Valencia Basket. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Innova-tsn Leganés, gracias a su triunfo de este sábado por 69-50 ante el Hozono Global Jairis, y el Valencia Basket, después de batir por 73-84 al Casademont Zaragoza, lucharán este domingo (17:00 horas) por el título de la Supercopa LF Endesa, que se está disputando en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El duelo entre valencianas y mañas abrió fuego. Con una buena puesta en escena, las pupilas de Javier Torralba cerraron el primer cuarto con un 14-22 a su favor y mantuvieron cierta distancia al descanso (31-40). De hecho, al regreso de vestuarios se veía la misma dinámica, si bien el Zaragoza reaccionó de la mano de Aisha Sheppard y Veronika Vorackova.

Nada más empezar el cuarto y último periodo, el equipo entrenado por Carlos Cantero culminó su remontada, pero pronto se quedó clavado en 61 puntos y el Valencia logró un parcial de 0-11 que dejó el triunfo visto para sentencia. Elena Buenavida y María Araújo se combinaron bien en el ataque con Alexis Peterson-Smalls y el billete a la final fue 'taronja'.

En la segunda semifinal, el Baloncesto Leganés empezó con un 7-0 de parcial que sirvió como declaración de intenciones pese a ser novato en este torneo. Además, las 'pepineras' encontraban puntos rápidos en las manos de Aminata Sangaré y con eso se fueron 34-26 arriba al descanso, del cual volvieron igual de intensas en defensa y resolutivas en ataque.

La estadística sonreía al Leganés sobre todo en rebotes y un arreón en los compases finales del tercer periodo (49-37) hirió al Jairis, que no obstante dio un coletazo al principio del cuarto acto para apretar el marcador. Un triple fallado por Aina Ayuso a 4:33 de la conclusión pudo haber situado al equipo de Alcantarilla a solo tres puntos de distancia.

Pero ese lanzamiento tropezó en el aro y no entró, a lo que respondió el conjunto anfitrión de esta edición de la Supercopa para abrir brecha nuevamente, con Sangaré como martillo pilón tanto en la 'pintura' como en juego exterior. En los minutos definitivos, el 'Lega' gestionó con maestría su renta y disfrutó delante de su público el acceso a la final.