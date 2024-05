Panathinaikos gana la primera batalla de Berlín

Los griegos superan a Fenerbahce y avanzan a la final de Euroliga trece años después



MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Panathinaikos doblegó (73-57) al Fenerbahce este viernes en el inicio de la 'Final Four' de la Euroliga que se celebra en el Uber Arena de Berlín, mucho más metido en la semifinal desde el principio y con la energía para rematar con autoridad su billete a una final donde se medirá con Olympiacos o Real Madrid.

Los de Ergin Ataman empezaron con un 12-0 a favor y, pese a que los turcos se encontraron mejor ya en el segundo cuarto, mantuvieron la ventaja en el marcador todo el partido. El Fenerbahce no culminó la remontada, que tuvieron a un punto en el tercer cuarto (51-50), con la muñeca encogida para ni siquiera hace sufrir a los griegos.

La 'F4' empezó con media hora de retraso por una mala gestión de la entrada, con muchos aficionados que no ayudaron y otros muchos que adelantaron el pique. La tensión en la grada fue tremenda, con las camisetas mezcladas y esa espera pudo afectar más al Fenerbahce. Mathias Lessort (17 puntos y 10 rebotes) fue el mejor, con buena aportación de Jerian Grant, Kendrick Nunn y Ioannis Papapetrou.

No fue la primera vez de un mal inicio de los de Sarunas Jasikevicius, sin ir más lejos en los 'playoffs', pero esta vez no encontraron su camino a la lucha ni la victoria. A Scottie Wilbekin no le entró ni una, un tocado Johnathan Motley no jugó ni cuatro minutos y apenas funcionaron Nigel Hayes-Davis y Nick Calathes.

Los turcos no tuvieron sangre fría ni fe para aguantar el partido más importante del año, la primera 'Final Four' para Fenerbahce desde 2019. Los triples de Hayes en el segundo cuarto, el poco acierto que tuvo el equipo de 'Saras', frenaron la avanzada verde, con Ataman muy fiel a su quinteto. El español Juancho Hernangómez entró con un triple poco antes del descanso, pero fue el equipo de 'Saras' quien pareció ganar en la rotación (38-36).

Por momentos Grant hizo de Nunn, el hombre que llegaba más en forma de los de Atenas, y ayudó a frenar a un Fenerbahce que se quedó al borde de la remontada. Los de Ataman respondieron con el triple y con una buena defensa para mantener la delantera y la frustración pudo más en los de Estambul con la puntilla de Kalaitzakis antes del último cuarto (56-50).

El marcador engordó para los griegos y, aunque no sentenció tampoco el Panathinaikos, el cortocircuito de los de Jasikevicius fue definitivo, sin asomar Wilbekin. Con la policía tomando las gradas, el partido terminó incluso sin emoción en la cancha, con los griegos de vuelta a una final europea trece años después en busca de su séptima Copa de Europa, la primera desde 2011.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 73 - FENERBAHCE, 57. (38-36, al descanso).

--EQUIPOS:

PANATHINAIKOS: Nunn (14), Grant (13), Papapetrou (9), Mitoglou (2) y Lessort (17) --quinteto inicial-- Antetokounmpo (-), Kalaitzakis (5), Sloukas (4), Grigonis (6), Hernangómez (3).

FENERBAHCE: Calathes (5), Wilbekin (2), Pierre (-), Hayes-Davis (14) y Motley (-) --quinteto inicial-- Sanli (7), Guduric (10), Dorsey (2), Biberovic (4), Papagiannis (3), Sestina (10).

--PARCIALES: 22-13, 16-23, 18-14, 17-7.

--ÁRBITROS: Belosevic, Peruga y Difallah. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.