Pedro Martínez: "Espero estar a la altura de lo que el club espera de mí"

El nuevo entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró en su presentación de este jueves en L'Alqueria del Basket de Valencia que confía en "estar a la altura" de lo que se espera de él en el club y la afición en su regreso a un club al que hizo campeón de la Liga Endesa en su primera etapa como técnico 'taronja', si bien pidió prudencia y no hacer comparaciones con el pasado.

"Valencia Basket no es un equipo que se conforme con poco y hay que estar preparado para dar ese paso adelante y estar a la altura de las circunstancias para lograr lo que el club espera de nosotros", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, se mostró prudente sobre qué se podría esperar del equipo para la nueva temporada. "A ver cómo va todo, me gustaría vender cosas, pero no sé si van a suceder o no. Pero espero que hagamos un buen trabajo de equipo, intentar ayudar a que las cosas vayan bien", argumentó.

"Siento un poco de responsabilidad de estar a la altura y espero que estén contentos. Espero estar a la altura, necesito mucha ayuda, del staff, de los jugadores, de la afición, de hacer un juego dinámico, que la gente se sienta representada con los valores de esfuerzo y que tengamos un poquito de suerte con las lesiones, con los rivales, para ser dodo lo competitivos que tenemos como objetivo", añadió.

En cuanto a su vuelta, aseguró que se han dado las circunstancias "adecuadas" para volver. "Estoy feliz, ilusionado, es el reto más importante de mi carrera porque es el siguiente, sin desprecio a los de antes, con humildad y me ha abrumado un poco la repercusión que ha tenido el fichaje, no estoy acostumbrado a eso ni estoy muy agusto. Ni soy decisivo, ni meto canastas, ni meto rebotes, quiero ayudarles para que lo hagan lo mejor posible y ayudar al club desde mi posición", defendió.

"Lo que pasó hace siete años pasó hace siete años, parece que yo gané la Liga, pero pasaba por aquí por un equipo que tuvo éxito, en el cual formaba parte, pero es que era un equipo increíble, con jugadores increíbles y un staff increíble. Yo sólo no gané la Liga pero vamos a poner en valor lo que pasó y estoy orgulloso de formar parte de aquel equipo", rememoró.

Ahora, quiere adaptarse a la nueva plantilla que le puedan brindar. "Habrá que adaptarse a lo que hay, espero un grupo de jugadores profesionales con buena mentalidad, que quieran jugar en equipo, que quieran esforzarse para ayudar, siempre hay buenos equipos y jugadores. Espero que tengan la mentalidad adecuada para hacer lo que el equipo necesita", avisó.

"Formamos parte de un espectáculo y hay que jugar para que los aficionados se lo pasen bien, si no ganamos pero hacemos un juego dinámico, de entrega y de lucha, estarán contentos. Si falla eso, solo queda el resultado, hay rivales que nos pueden ganar y esperemos conseguir un grupo que en eso no falle", comentó sobre el estilo de baloncesto que le gustaría ver en su equipo.

"Soy un entrenador bastante corporativista, todo mi respeto a Mumbrú y también a Xavi, ha hecho un trabajo honesto y ha habido momentos dde grandísimas actuaciones corales y de muy buen baloncesto, en las últimas jornadas vi un cambio hacia un tipo de juego en el que me he sentido un poco más representado, más dinámico, no renunciar a determinado tipo de tiros, han hecho un buen trabajo, aunque no se ha visto recompensando", comentó sobre Álex Mumbrú, el técnico que empezó la campaña, y un Xavi Albert que fue interino y que ahora será parte de su cuerpo técnico.

"No tengo la sensación de venir a un club que venga de un desastre absoluto, los resultados podían haber sido mejores, pero el resto de equipos también juegan. Y no tengo miedo, es lo que espero que pase, que la gente que venga a La Fonteta, vea que los valores sean de máximo esfuerzo y compromiso, soy optimista y haremos un equipo competitivo, pero no deberíamos de fallar. Las expectativas del club son motivantes, no me dan miedo y estoy dispuesto a ayudar para que se puedan conseguir", concluyó.