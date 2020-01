Pesic: "Nos motiva demostrar que estamos al mismo nivel que Efes"

Publicado 09/01/2020 18:42:01 CET

SPAIN, BARCELONA, Palau Blaugrana 27 of DECEMBER. FCBarcelona coach Svetislav Pesic during a Eurolegue Basketball match. - Marc Gonzalez Aloma / AFP7 / Europa Press

"Estamos donde el Barça debe estar siempre, luchando por grandes resultados"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado este jueves antes de recibir en el Palau Blaugrana al líder de la Euroliga, el Anadolu Efes Istanbul, que su equipo está en estos momentos donde debería estar "siempre", en tercera posición y a una victoria de un liderato y luchando por "grandes resultados" además de demostrar que están al mismo nivel que los turcos, aspirantes al título.

"Seguro que Efes es un equipo que nos motiva. No sólo porque jugamos contra ellos, sino porque nos motiva nuestra situación y demostrar que podemos jugar al nivel de todos los favoritos, como Efes. Jugamos en casa y debemos seguir nuestro plan de juego, con cabeza fría y con agresividad", comentó en rueda de prensa.

Para Pesic, Anadolu Efes es uno de los mejores equipos de esta Euroliga. "Tienen, como nosotros, el único objetivo de clasificarse para la 'Final Four'. Será un partido muy intenso, necesitamos confianza y jugar nuestro juego, tomar buenas decisiones en ataque y jugar con agresividad, sin dudar, y tener confianza en defensa y seguir el plan de juego", comentó sobre qué tipo de partido quiere ver.

"Hay muchos partidos, pero si juegas contra el Madrid o contra Efes, contra Fenerbahçe o equipos que saben qué hacen con el balón tienes que saber dónde estás y qué mejorar. Puedes mejorar a nivel individual si en cada entrenamiento y partido intentas dar el cien por cien. Mañana jugamos contra un gran rival, un equipo muy completo en ataque y defensa", destacó.

Por otro lado, el técnico aseguró que su equipo está ahora donde el Barça "debe estar siempre". "Estamos luchando por tener grandes resultados. Todavía tenemos problemas físicos, no podemos decir quién puede jugar o no mañana. Nunca estoy contento, pero sí feliz. Y estoy contento con la actitud y la ilusión que tenemos, y por eso tenemos el Palau lleno, porque los aficionados reciben esa sensación", comentó.

Pesic explicó que, cuando llegó al equipo en febrero de 2018, se encontró con un reto que nunca antes se había dado en Barcelona; evitar ser colista de la Euroliga. "Nunca el Barça había luchado para no ser el último en una competición. Ahora luchamos por estar en la 'Final Four', estamos entre los cuatro primeros cuando termina la primera vuelta, y sin muchos jugadores determinantes", celebró.

Un recuerdo que trajo al presente para defender el triunfo logrado en la primera vuelta contra Anadolu Efes, que jugó sin un Shane Larkin ya recuperado y que es una de sus estrellas. "Contra Efes jugamos sin jugadores importantes. No quería hablar sobre esto, sino del partido que viene. Pero se tiene que recordar cómo llegamos aquí, porque algunos olvidan algunas cosas", apuntó.

Por su parte, el pívot y capitán Ante Tomic prevé un partido "duro y difícil" como siempre contra Efes. "El año pasado perdimos muchos partidos contra ellos, pero me gustaría pensar en este y en ganarlo. Me encuentro más o menos bien. A nivel personal, un poco arriba y abajo, depende del partido porque he tenido algunos buenos y otros malos. Espero subir mi nivel y jugar mejor para ayudar al equipo", aportó.