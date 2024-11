El Real Madrid no debe descolgarse en Europa

Los de Chus Mateo reciben a un asequible ALBA Berlin ante el que no pueden fallar, en busca de la solidez y la regularidad inexistentes hasta ahora

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este jueves (20.45 horas) al ALBA Berlin en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025, un duelo en el que los madridistas no pueden fallar para comenzar a construir su fiabilidad y regularidad y olvidar las dudas y los altibajos de un inicio de temporada poco convincente, y lejos de lo esperado en Europa, mientras que los alemanes, colistas de la competición, buscan dar el golpe en el WiZink Center y recuperarse de su bajón actual.

Los pupilos de Chus Mateo vuelven a competir cuatro días después de vencer en casa al Hiopos Lleida Liga Endesa, en un encuentro que fue otro ejemplo de lo que está siendo el Real Madrid en este inicio de curso. Una de cal y otra de arena. Los madridistas llegaron a disfrutar de una ventaja de 26 puntos, pero desconexiones incomprensibles en la segunda mitad acabaron con los locales pidiendo la hora a pesar del triunfo (85-78).

Ante Anadolu Efes, en el último partido continental, también en el WiZink, tampoco supieron darle estabilidad a su actuación y una mala primera mitad les privó del triunfo (64-74). Y es que al Real Madrid le está costando encontrar su mejor versión o, al menos, aquella que le de consistencia y solidez en su camino hacia la pelea por los títulos.

Y en ese objetivo no entra en los planes del Real Madrid una derrota con el colista de la competición, un equipo asequible para los de Mateo que no debería generar excesivos problemas, y que puede ser el mejor rival para coger confianza. El balance de 4-6 de un conjunto madridista undécimo no le deja margen si no quiere descolgarse demasiado pronto del 'top 4', ahora a tres victorias.

Una buena noticia para el once veces campeón de Europa es que va recuperando efectivos y, por tanto, el técnico madrileño va disponiendo de más alternativas en la cancha. Ante el Lleida, Andrés Feliz, hasta ahora lesionado, ya tuvo minutos, y Dzanan Musa también volverá ante el ALBA Berlin. Además, 'Edy' Tavares debería recuperar protagonismo tras disputar solo 8 minutos en Liga, mientras Usman Garuba es baja y sigue recuperándose.

Además, lograr el triunfo y no ceder más terreno en un WiZink que debe ser un fortín permitirá a los blancos irse con tranquilidad y seguridad a una semana sin compromiso doméstico por las 'ventanas' FIBA. Esto posibilitará a la plantilla preparar bien el Clásico de Euroliga del próximo 28 de noviembre en el Palau, aunque jugadores como el bosnio Musa o el croata Mario Hezonja sí doblarán y jugarán con sus selecciones.

Los blancos se enfrentan a un ALBA Berlin en crisis por sus malos resultados --son colistas (2-8)-- y una enfermería repleta. Los últimos en caer han sido Martin Hermannsson y Justin Bean, por lo que sus opciones pasan por unos entonados Matteo Spagnolo, Gabriele Procida y Trevion Williams. Sin embargo, son colistas en la tabla y solo suman dos victorias, ante Asvel y Olimpia Milano, ambas como local.

El equipo de Israel González intenta camuflar su debilidad actual con el descaro y la valentía de los pocos jugadores disponibles. "Les da lo mismo el tramo que sea de juego que va a tomar tiros. Juegan igual aunque vayan ganando o perdiendo por 20 puntos. Tienen un estilo reconocible y bien entrenado. Siempre tratan de competir y tienen mucho mérito", analizó Mateo en la previa, sobre un ALBA Berlin que viene de perder (115-88) ante el Bayern en Europa y también está en la zona baja en su Liga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Ndiaye y Tavares --posible quinteto inicial-- Deck, Ibaka, Llull, Rathan-Mayes, Musa, González, Gueye y Duru.

ALBA BERLIN: Spagnolo, Procida, Olinde, Wetzell y Williams--posible quinteto inicial--; Mattisseck, Grosber, McDowell-White y Schneider.

--ÁRBITROS: Bissang, Shemmesh y Hadzic.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 20.45/#Vamos.