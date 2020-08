Rubio: "Las opciones de 'playoffs' son muy bajas, pero vinimos con la idea de que todo puede pasar"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base español Ricky Rubio se mostró satisfecho con el triunfo de este domingo por 117-115 ante Dallas Mavericks que mantiene con vida a Phoenix Suns para jugar los 'playoffs' de la NBA, y aunque el catalán sabe que "las opciones son muy bajas", advirtió que viajaron a Orlando "con la idea de que todo puede pasar" y para continuar creciendo como equipo.

"Vinimos a Orlando con la idea de que todo podía pasar y hoy demostramos que partidos como este nos van a ayudar a crecer, especialmente a un equipo joven como nosotros", señaló Rubio tras la victoria ante Dallas en declaraciones recogidas por 'nba.com'.

El catalán dejó claro que el estar en Orlando les debe ayudar para el futuro, más allá de estar en la postemporada. "Tienes que pasar un proceso y no puedes evitarlo, estar aquí ayudará a eso", indicó. "Las opciones de 'playoffs' son muy bajas, pero las tenemos, por eso estamos aquí", añadió.

"¿Por qué no salir ahí fuera, jugar duro y ver qué pasa? Con dos victorias todo parece ir bien, pero sabemos que tenemos que ganar prácticamente todo y esperar que el resto pierda. Nuestra mentalidad es salir a jugar, competir, crecer como equipo. Nuestro equipo no ha estado del todo junto mucho tiempo, Ayton se perdió 25 partidos y ahora estamos recuperando el tiempo", recordó.

Sobre la victoria ante los Mavericks, Rubio lamentó su "gran error final" ante Kristaps Porzingis, que taponó su lanzamiento con 117-115, y aseguró que se está constatando "el crecimiento" de los Suns. "Jugar estos momentos y superar las adversidades es enorme", remarcó.

"Mi nivel físico no es el óptimo después de estar parado, pero creo que a todos nos ha pasado. Pasé el coronavirus y llegué un poco más tarde y estoy cogiendo el ritmo, pero no hay mucho tiempo y se hace lo que se puede para recuperar. Que no haya viajes ayuda muchísimo y después hay que tratar de hacer lo posible para estar sano", sentenció sobre su estado físico.