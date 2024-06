Scariolo: "Ricky nos ha pedido tiempo de reflexión para tomar decisiones definitivas"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, confesó este jueves que el base español Ricky Rubio le pidió "un tiempo de reflexión para tomar decisión definitivas", por lo que no fue incluido en la lista de 22 jugadores para el Preolímpico de Valencia, del 2 al 7 de julio, al mismo tiempo que destacó "la fortaleza y el compromiso" de Lorenzo Brown después de una temporada con un "desgaste importante".

"Ricky (Rubio) nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su carrera y su vida, es justo respetarlo, con todo el cariño y la comunicación fluida hemos recibido esto. No nos ha alegrado, pero lo respetamos", valoró el seleccionador desde el Espacio Iberia donde ha comunicado la convocatoria para el Preolímpico de Valencia sobre la ausencia del base.

El jugador de El Masnou regresó al Barça en febrero de este año, después de renunciar por salud mental al pasado Mundial y dejar de competir en la NBA. Sin embargo, su futuro profesional está en el aire, sobre todo después de también dar un paso al lado para el torneo de Valencia del próximo mes, con el billete a los Juegos de París en juego.

Scariolo celebró el regreso a la lista de Lorenzo Brown, tras casi dos años de ausencia. El estadounidense nacionalizado español fue clave en la consecución del Eurobasket de 2022, aunque no estuvo en el Mundial del año pasado ni en las ventas de clasificación para el Europeo de 2025. "Está jugando con su equipo, tiene partidos por disputar, toquemos madera para que no le pase nada", deseó el técnico.

"Conozco su fortaleza y compromiso, pero ha tenido un desgaste importante esta temporada, y le queda todavía. Es un jugador con experiencia, acostumbrado a tener un rol importante en equipos importantes, y que tiene una capacidad de contagio hacia los demás a nivel de calidad y compromiso. Espero una aportación válida e importante. La incógnita es si tras una temporada tan pesada y dura podrá resetear rápidamente", reveló.

"LOS NBA LLEGARÁN CON UN RITMO MUY PRECARIO DE COMPETICIÓN"

También espera un papel relevante de Juancho Hernangómez con la selección, con "mayor aportación respecto a su club, donde juega muy poco". "Ha hecho algún partido aceptable, dentro del rol complementario. Da señales de adaptación, pero tiene que confirmarlo en la selección. Está con ganas, con ilusión y con conciencia de que ha aprendido cosas este año que ayudan a que un jugador pueda tener minutos y al equipo a ganar", resaltó el preparador italiano, que insistió en que la lista de 22 jugadores "es para todo el verano y no debería entrar ninguno nuevo".

Otra preocupación para Scariolo es el nivel físico que puedan mostrar los jugadores que acabaron "su actividad hace mucho tiempo" en la NBA, aunque confía en que "puedan llegar en una forma aceptable". "Les faltará mucho ritmo de competición. No son las mejores condiciones, pero existen unas normas NBA que imponen un máximo de días de concentración, la manta es corta", relató.

"Me comentan que van a llegar bien físicamente, están trabajando de manera individualizada, aunque con ritmo muy precario de baloncesto, sobre todo Usman (Garuba), que acabó mucho antes, pero peor que el grupo de 22 no van a llegar", agregó Scariolo, al que no preocupa que para unos hipotéticos Juegos algunos jugadores lleguen con su futuro en el aire. "Algunos son capaces de separar el futuro de la capacidad de centrarse y trabajar. Y he tenido jugadores muy distraídos, que no estaban capacitados para ir a entrenar", expresó.

España se enfrentará a Líbano y Angola en el grupo inicial del Preolímpico en Valencia, con Finlandia, Polonia y Bahamas integran el Grupo B. Y el rival que más tensión genera en Scariolo es "el primero". "Es lógico decir que hay rivales con talento y con nombres importantes, pero hasta que no haya listas oficiales es difícil hacer previsiones. Es pronto para expresarse de una manera detallada sobre los rivales", valoró.

Finalmente, el técnico elogió el "compromiso siempre espectacular" de Luka Doncic con la selección eslovena, ya que podría ir al Preolímpico después de las Finales de la NBA. "Tiene mucho merito. Un jugador tiene que tener mucho carácter y seguridad en sí mismo para mantener ese compromiso intacto, a pesar de todas las fuerzas centrífugas que existen en un jugador de ese nivel", alabó.

"En cuanto a la final, creo que por muchas razones a todo el mundo nos gustaría verle triunfar, porque sería una señal de calidad e importancia del baloncesto europeo. Y nunca son suficientes considerando el modo de ver las cosas en la NBA, sería muy positivo. Boston es un grandísimo equipo, pero la química entre Luka e Irving está resultando muy buena y mejor de lo que podíamos esperar", analizó Scariolo.