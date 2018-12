Scariolo: "Tenemos más cosas en las que pensar que en Turquía"

Publicado 26/11/2018 19:53:52 CET

El seleccionador nacional de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, subrayó que ahora mismo tiene "más cosas en las que pensar" que en Turquía, siguiente rival en la fase de clasificación para el Mundial de China de 2019 y "tradicionalmente es muy sensible al factor cancha", por lo que cree que será "un desafío muy interesante" para un equipo que debe escribir "un nuevo episodio de una historia tan divertida y especial".

"Todavía no hemos aterrizado y tenemos que pensar en nosotros mismos, reubicarnos, refrescar cosas y conceptos, reubicar a algún jugador que ha estado fuera alguna vez y poner a uno nuevo, tenemos más cosas en las que pensar que en Turquía", señaló Scariolo este lunes ante los medios en el inicio de la concentración en Guadalajara.

El italiano recordó que esta semana es "accidentada" a la hora de preparar la visita a Ankara. "No podemos entrenar el día de antes porque tenemos que viajar todo el día, así que tenemos dedicar estos días a nosotros mismos y luego pensar en Turquía lo que podamos. La prioridad es consolidar nuestras bases", recalcó.

El de Brescia apuntó que le ha sido "igual" confeccionar esta lista pese a estar enrolado en el cuerpo técnico de Toronto Raptors. "He visto partidos y mis ayudantes también y me han enviado la información y hemos tenido reuniones por videoconferencia. Me he dado cuenta que es exactamente lo mismo que esté en Marbella que en Toronto, sólo alguna hora de sueño más, que lo pongo yo y con mucho placer porque me gusta verles competir", detalló.

Además, el técnico dejó claro que España, aunque lo tiene bien encarrilado, estará en el Mundial de forma merecida "si se clasifica". "Nos queda todavía un partido y nos queda defender la segunda plaza del ranking mundial, nos quedan retos. Nadie, salvo el anfitrión y el campeón olímpico, va al Mundial por decreto, hay que ganárselo", advirtió.

"Turquía es un equipo que tradicionalmente es muy sensible al factor cancha, así que es un buen reto y un desafío muy interesante para nuestro grupo de jugadores", prosiguió Scariolo de cara a la exigente visita al combinado otomano, dejando claro que "para nada" es una referencia la derrota sufrida ante Ucrania, que fue un "partido puntual".

En este sentido, pidió "aislar todos los partidos unos de otros". "La historia ya la tiene este equipo después de ocho partidos y lo más importante es seguir escribiendo un nuevo episodio de esta historia tan divertida y especial que ha dibujado hasta ahora", sentenció.