La selección femenina logra un histórico triunfo ante China y está en cuartos del Mundial de BSR

Isabel López durante el España-China del Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla aseguró este domingo su presencia en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa tras lograr una histórica victoria ante China por 44-41.

El combinado que dirige Víctor Ramos sumó un triunfo de prestigio ante la actual subcampeona del mundo frente a la que hace cuatro años había caído por 17 puntos (66-49), pero a la que esta vez consiguió neutralizar desde una gran defensa para volver a asegurar su presencia entre las ocho mejores del mundo a falta de un partido ante Australia.

Y es que España, bronce en los tres últimos Europeos, trabajó para dejar en tan sólo 15 puntos a las chinas en el primer tiempo, que terminó con una buena renta por encima de los diez puntos (27-15), pero tras el descanso sufrió un apagón ofensivo que le complicó las cosas.

China apretó y España sólo pudo anotar tres puntos, al principio del cuarto y luego no fue capaz de hacer ninguno más en los ocho minutos, una situación de la que tampoco sacó partido suficiente su rival más que para recuperar sus opciones en el choque (30-27) para los diez minutos finales.

Ahí, el equipo de Víctor Ramos se rehizo en ataque y encontró el acierto de Isabel López, la mejor del choque con 18 puntos y 13 puntos, que con tres canastas seguidas volvió a poner a su equipo por encima de los diez (40-29) a falta de cinco minutos, una renta que le bastó al combinado nacional para conseguir un triunfo de prestigio que la asienta en la tercera posición de su grupo.