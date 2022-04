Usman Garuba: "Al ser profesional tienes que estar listo para cualquier situación"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de Houston Rockets Usman Garuba afirmó este jueves que "todo trabajo al final da sus frutos" y "todo llega", al hacer balance de su primer año en la NBA, con pocos minutos y en el que ha completado 24 partidos y promediado 2 puntos por encuentro, aunque insistió en que sigue "trabajando para encontrar" su "momento", ya que "al ser profesional tienes que estar listo para cualquier situación".

"A la hora de ser profesional tienes que estar listo para cualquier situación. Pero he seguido trabajando para encontrar mi momento", señaló el español en un encuentro con los medios de comunicación organizado por Kellogg's en el Museo Oficial de la Federación Española de Baloncesto, en Alcobendas

Durante el evento, en el que participaron también Susana Entero, directora general de Kellogg's Iberia, y David Sardinero, director de la revista Gigantes del Basket, el jugador manchego destacó que el juego en la NBA es "más rápido que en Europa", además de ser "más sencillo". "Haber defendido bien en Europa lo puedo trasladar a la NBA", añadió sobre su estilo "versátil".

Garuba, que ha finalizado su primera temporada en la NBA con los Houston Rockets con 20 años, ha sufrido altibajos en este curso, aunque recuerda de manera "especial" su primer partido como titular con la franquicia tejana hace un mes ante Sacramento Kings, encuentro en el que sumó 8 puntos, su mayor anotación de la campaña.

"Estaba listo, llevaba todo el año trabajando para un momento así. Todo trabajo al final da sus frutos, todo llega", apuntó el joven jugador, que en ciertos periodos de la temporada ha pasado por la G League, la liga de desarrollo, que sirvió al español para "tener los pies en el suelo", en un mundo con "lujos". "Me recordó que en este deporte ante todo hay que divertirse. Me ha servido para adaptarme al estilo de juego de la NBA", explicó.

"SIEMPRE TUVE CLARO QUE QUERÍA IR A LA NBA, SABÍA QUE SERÍA COMPLICADO"

El ala-pívot, que ha podido ver de cerca a las "súper estrellas" LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic o Kevin Durant, cree que Houston experimentará un crecimiento en los próximos dos años. "De aquí a un par de años será de los mejores equipos de la NBA. Hemos tenido muchos destellos, y el trabajo de este verano, sobre todo los jóvenes, que trabajaremos en equipo, nos vendrá bien. Y con las rondas de 'draft' el futuro es muy bueno para Houston", vaticinó.

"Desde que llegué de Houston empecé a trabajar con mi entrenador de toda la vida, la semana que viene vendrá un entrenador de Houston, y luego entrenaré allí la mayoría del verano, jugaré la Liga de Verano. Tengo ganas de ir al Europeo y conseguir una medalla. Quiero trabajar mucho este verano de cara al nuevo año", afirmó sobre sus planes para el corto-medio plazo.

Finalmente, Garuba reveló que "nunca" ha pensado en que su decisión de ir rumbo a la NBA fue incorrecta. "Siempre tuve claro que quería ir ahí, no importaba si iba a jugar poco o mucho el primer año, sabía que sería complicado. Estaba preparado para todo, he entrenado mucho, me he dejado la piel", analizó, después de valorar la temporada de sus excompañeros en el Real Madrid.

"Son compañeros para siempre, sigo hablando mucho con ellos. Han tenido altibajos, pero siempre compiten y cuando se juegan las cosas siempre están ahí. Han hecho un tremendo trabajo clasificándose para la Final Four, teníamos una espina clavada después del año pasado", sentenció.