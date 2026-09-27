El Valencia Basket logra su cuarta Supercopa LF Endesa en el último lustro

Helena Pueyo, en un partido con el Valencia Basket. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este domingo por 76-64 al Innova-tsn Leganés en la final de la Supercopa LF Endesa 2026, disputada en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid), y con ello las 'taronjas' han logrado este título por cuarta vez en el último lustro.

El equipo ahora entrenado por Javier Torralba buscaba otra corona que sumar a las conseguidas en 2021, 2023 y 2024. Eso sí, se lo dificultó el Baloncesto Leganés con su estatus de anfitrión, firmando un parcial de 0-9 nada más empezar el duelo gracias a Nevena Rosic y Aminata Sangaré.

Por parte 'taronja', Elena Buenavida y Leticia Romero comandaron la reacción para apretar el marcador e incluso adelantarse (16-14) a 2:44 de acabar el primer cuarto, tras un triple de Elizabeth Balogun que fue contestado más adelante por aciertos de la 'pepinera' Elena Rodríguez.

Con 20-20 arrancó el segundo periodo y Alexis Peterson-Smalls quiso distanciar al Valencia, pero el Leganés siguió confiando en Sangaré para su ofensiva y las alternancias en el marcador dejaron todo en un puño de cara al descanso (39-40), del cual regresaron mejor las valencianas.

Alisia Jenkins se desperezó en ataque y además la defensa aumentó su nivel, frenando la producción rival de puntos y provocando que la brecha creciese. Isa Hernández clavó un triple frontal mediado el tercer cuarto y puso un 52-44 que hirió a las leganenses, desprovistas de recursos.

Lo intentaron por obra de Laetitia Sahie desde el poste bajo antes de llegar al minuto 30, pero en general hubo fallos por parte de ambos equipos y eso evitó más estrecheces en el marcador. La misma Jenkins y también Kamila Borkowska se encargaron de conservar la renta 'taronja'.

A 3:32 para agotarse el reloj, el equipo valenciano ganaba por 67-53, pero tuvo el Leganés un conato de reacción, con triple incluido de Moira Joiner. Luego una canasta a tablero de Sahie y otra similar de Sangaré redujeron diferencias a 2:12 de la conclusión, añadiendo incertidumbre.

No obstante, las pupilas de Javi Torralba manejaron bien su siguiente posesión y María Araújo metió un lejano triple lateral (72-62), dejando el resultado visto para sentencia. Quedaban 39.4 aún por gastar, si bien Sangaré falló después una entrada a canasta en solitario y con reverso.

Bajo la frustración de ver el encuentro perdido, Sahie cometió dos faltas, la segunda de ellas flagrante, y desde los tiros libres abrochó el Valencia en los últimos instantes un nuevo título nacional para su cada vez más extenso palmarés, en este caso ya con cuatro Supercopas.