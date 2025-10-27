El Valencia recibe ilusionado al vigente campeón Fenerbahçe

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes (21.00 horas) al Fenerbahçe Beko Istanbul en el Roig Arena, en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro que el club 'taronja' afronta ilusionado tras haber vuelto a ganar en Euroliga frente al Armani Milan (100-103) y vencer en el duelo de invictos en la Liga Endesa frente al Club Joventut Badalona por 102-90.

Con estos dos importantes triunfos, el equipo de Pedro Martínez disipó todas las dudas que habían aparecido después de sumar tres tropiezos consecutivos en Euroliga. Este martes tendrán una nueva prueba de nivel con la visita del vigente campeón de la competición, un Fenerbahçe que no vence en Valencia desde 2020.

El conjunto turco ha caído en sus tres últimos partidos como visitante frente al club valenciano. El más reciente fue hace dos temporadas y terminó con un ajusto triunfo 'taronja' por 77-74 ante un Fenerbahçe dirigido por aquel entonces por Dimitris Itoudis, antes de que fuese sustituido por Sarunas Jasikevicius.

Tras caer muchos años en la 'Final Four', el técnico lituano consiguió la temporada pasada hacerse con la Euroliga por primera vez como entrenador. Este éxito provocó la marcha de varios jugadores importantes, como la del alero estadounidense Nigel Hayes-Davis a los Phoenix Suns de la NBA, o la de Marko Guduric hacia el Armani Milan tras siete temporadas en la que logró nueve títulos con los turcos.

Pero en su lugar ha llegado Talen Horton-Tucker, en el que ha sido uno de los fichajes del verano en la Euroliga. El estadounidense ya ha empezado a mostrar todo su potencial ofensivo, aunque le está costando la adaptación a la máxima competición europea.

Muestra de ello fue el último duelo frente al Anadolu Efes, en el que únicamente anotó cinco puntos. A pesar de esta discreta actuación, el Fenerbahçe consiguió el triunfo (69-79) en un partido en el que ningún jugador superó los 12 puntos. El trabajo coral permitió al vigente campeón sumar su tercer triunfo de la temporada y colocarse en puestos de 'Play-In'.

El Valencia Basket también viene de vencer como visitante. En su caso fue frente al Armani Milan por 100-103, con Jean Montero (18 puntos) siendo el gran protagonista. El escolta dominicano va poco a poco recuperando sensaciones después de su lesión en la mano derecha y jugará este martes su primer partido de Euroliga en el Roig Arena, donde espera guiar la victoria 'taronja' ante el vigente campeón.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Nogués, López-Arostegui, Sako, De Larrea, Moore, Costello y Montero.

FENERBAHÇE: Hall, Horton Tucker, Biberovic, Jantunen Y Birch --posible quinteto inicial--; Bacot Jr, Birsen, Baldwin Iv, Wilbekin, Melli, Bitim y Colson.

--ÁRBITROS: Pukl, Sukys y Udyanskyy.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+.