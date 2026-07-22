Yolanda Moliné presenta este viernes la primera Copa de España 3x3 en Tenerife

Archivo - La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné. - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, presenta este viernes (11:00 horas) la primera edición de la Copa de España de baloncesto 3x3 en Tenerife en la pista central que se instalará en la explanada de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.

La Copa de España 3x3 disputará su primera edición este viernes y sábado en la isla de Tenerife con la participación de doce equipos masculinos y diez femeninos.

La presentación tendrá lugar el viernes con la presencia de Yolanda Moliné junto al director deportivo de la Federación Canaria de Baloncesto, Jorge Olano, y el director del Área Deportiva de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Daniel Sainz.