Ambros Martín: "Este año hemos evolucionado considerablemente y hay que mostrarlo en el Mundial"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, destacó este martes que las 'Guerreras' han evolucionado "considerablemente este último año" y ahora tienen que "mostrar esa evolución en el Mundial", que se celebra del 26 de noviembre al 14 de diciembre, un campeonato para el que deberían "tener bastante más tiempo" de preparación y al que viajan con el objetivo de "competir" contra todos los rivales.

"Con pocos días de preparación, para jugar una competición de este nivel en noviembre, en mitad de una temporada donde muchas de las jugadoras están inmersas con sus clubes, deberíamos tener bastante más tiempo. Primero, para recuperar a las jugadoras del esfuerzo en sus clubes, y luego para preparar la conciencia en una competición como esta", lamentó el entrenador en declaraciones en un encuentro organizado por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en Madrid.

El técnico criticó esa corta preparación para un Mundial que arranca en Alemania y Países Bajos el próximo miércoles 26 de noviembre, cuando se intenta "primar que las jugadoras lleguen físicamente en condiciones para evitar lesiones", ya que "son las máximas protagonistas". "Y tenemos muy pocos días de preparación, de entrenamiento puro", reiteró.

España cayó en la segunda fase en el último Mundial en 2023 y en los Juegos de París no pasó de la primera fase, y ahora va a este torneo con el objetivo de "competir contra todos los rivales en la primera fase, en la segunda fase y en lo que venga por delante". "A seguir con la evolución del juego que estamos llevando en los últimos partidos, con todo lo que conlleva un gran campeonato", advirtió.

"Siempre es diferente cuando estás ahí en ese campeonato porque influyen otros factores. Creemos que somos capaces de controlar esos factores y tener una expectativa acorde con nuestras posibilidades, pero con el entusiasmo de poder hacer un gran campeonato. Podemos estar entre las mejores y con eso nos vamos a sentir muy satisfechos", agregó Martín.

Y es que el seleccionador quiere que su equipo compita "independientemente del nombre o del ranking del rival", ya que se enfrentará primero a Islas Feroe y Paraguay, antes de cruzarse con Montenegro. "Tenemos que pensar solamente en nosotras mismas, sin especular sobre el rival", aseveró.

"Creo que eso sería un error, porque lo único que nos interesa es estar bien ahora, prepararnos para el torneo, que va a ser muy exigente y con rivales muy potentes, y luego llegar bien física y anímicamente al primer partido, a los primeros rivales y tratarlos a todos por igual, porque se trata de que España juegue un gran campeonato independientemente del rival que esté enfrente, de la fase en la que estemos o del marcador", comentó.

Ambros Martín es el encargado de liderar un grupo con vistas a que en "dos, tres años" alcance su máximo competitivo. "Es una buena selección, con jugadoras que afortunadamente están jugando minutos y competiciones realmente importantes, como ligas potentes y Champions, competiciones europeas. Y eso es muy importante porque están asumiendo roles importantísimos en sus equipos", resaltó.

"Creo que va a ser clave también que lo asuman aquí dentro del equipo nacional, con el inconveniente de que nos vemos muy poco y se necesita un tiempo de maduración para que nos vayamos conociendo mejor. Pero creo que hemos evolucionado en este último año considerablemente y la cuestión ahora es que en este campeonato podamos mostrar esa evolución. Es importante cómo nos encontremos nosotros, a todos los niveles, y qué expresamos en la pista", analizó.

Las 'Guerreras' viajan este miércoles a Bergen (Noruega) para disputar la Posten Cup, con Noruega, Serbia y Hungría como rivales, y cerrar así la corta preparación mundialista. "No hay que pensar en ganar o perder en estos torneos. Lo más importante es, al margen del resultado, cómo estemos. Tanto Noruega como Hungría, incluso Serbia, son rivales 'top', será una buena prueba para saber dónde estamos actualmente", defendió.

"Es un torneo de preparación y el Mundial es totalmente diferente. La idea es que seamos capaces de rendir contra cualquier rival, tanto en un partido como al siguiente, independientemente de la competición en la que estamos. Es un partido de preparación, es un partido de alta competición. Esos factores externos nos influyen lo mínimo posible", concluyó.