Ambros Martín: "Estoy orgulloso, hemos logrado ir a París 2024 con antelación"

"Ante la posibilidad de que el reto se viniera abajo hemos levantado la cabeza"



TORREVIEJA, 12 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, aseguró estar "orgulloso" por haber logrado la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 con un día de antelación, en el segundo partido del Preolímpico que se disputa en Torrevieja (Alicante), y con sufrimiento y dejando atrás momentos de dificultad ante una Argentina que luchó mucho, en un duelo ajustado que se cerró con 23-26 a favor de las Guerreras.

"Felicitar a España, a nuestras Guerreras, porque hemos conseguido el objetivo, con sufrimiento, con un día de antelación. Estamos tremendamente orgullosos, contentos, de representar a nuestro país, a nuestro balonmano y a nuestras chicas, en los Juegos de París", destacó en rueda de prensa tras el partido.

Un sufrimiento que vivieron, cree, en parte, por el esfuerzo físico tras la machada del primer duelo ante la República Checa. "Sí que es verdad que de alguna manera podía pasar esto, tras el esfuerzo y semejante partido bien ganado contra República Checa, pero no podía imaginar ni en mis mejores sueños aquello ni en mis peores pesadillas pasar tanta angustia contra Argentina. Hemos salido adelante y ante la posibilidad de que el reto se viniera abajo hemos levantado la cabeza", celebró.

Eso sí, ahora quiere "disfrutar" de lo logrado. "Hay que estar ahí en los momentos difíciles. En el primer tiempo tuvimos dificultades y muchos fantasmas en nuestras cabezas. Conseguimos ajustar la defensa y asentarnos pero en ataque no materializábamos las ocasiones. Este tipo de partidos se dan cuando el equipo sabe que es el duelo clave", opinó.

"No fuimos capaces de manejar bien nuestras cabezas y el no entrar bien en el partido. Vamos a ver si con el tiempo somos capaces de aprender a conectar con mis jugadoras para que no nos afecte en absoluto la trascendencia de los partidos", argumentó sobre el hecho de que al equipo le cueste afrontar los partidos decisivos.

"Cuando te juegas algo tan importante como ir a unos Juegos Olímpicos, sabíamos que ganar a Argentina era la clave y nos lastró, no queríamos llegar al punto de tener que jugarnos todo contra Países Bajos. Pero no supimos romper el marcador cuando nos pusimos 3 goles arriba. Argentina se motiva mucho cuando juegan contra nosotras. Tengo que aprender a manejar estas situaciones", ahondó, todavía, en este sentido.

Ambros Martín quiere aprender, también, de lo sucedido y poder tener una carrera larga a cargo de las Guerreras. "España debe tener una seña de identidad que no se consigue de un día para otro. Estoy con muchas ganas de poder llegar a los Juegos con este grupo de jugadoras, con esta mezcla de jugadoras. Me gustan los retos grandes, independientemente de los oponentes que podamos tener", manifestó.

A nivel personal, el seleccionador vivirá sus primeros Juegos Olímpicos, algo que celebrará en cuanto pueda dejar atrás las sensaciones del complicado duelo ante Argentina. "Serán mis primeros Juegos Olímpicos, pero hoy no pude disfrutar absolutamente nada. Las chicas estaban contentas en el vestuario y yo lo estaré seguro, pero no me encontré a gusto en el partido y no disfruté. No era sencillo lograr el objetivo y está cumplido, a lo largo de la noche y mañana estaremos más contentos, seguro", se sinceró.