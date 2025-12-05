Ambros Martín: "Lo importante es acabar satisfechas, dar nuestra mejor versión"

Archivo - Ambros Martín - ANZE MALOVRH / KOLEKTIFF - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, deseó que las 'Guerreras' den su "mejor versión" sin importar lo que haya en juego este sábado contra Alemania, sabiendo de antemano si tendrán o no opciones de llegar a cuartos de final del Mundial.

"Para que podamos competir y ganar tienen que darse muchas cosas, porque no depende solo de nosotras. Jugamos contra el equipo más poderoso del grupo, y así lo ha demostrado durante todo el campeonato. Además, será en un pabellón lleno, con un ambiente extraordinario para un partido decisivo para nuestras aspiraciones. Ese es el escenario y en eso estamos centradas", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico canario insistió en la dificultad de medirse a la anfitriona, pero confió en el juego de España. "Ellas están practicando un balonmano de muchísimo nivel, dominando con claridad tanto en la primera fase como en esta Main Round, pero creo que nuestro juego puede incomodarlas. La clasificación está en juego y eso nos da un plus de motivación, incluso en un momento en el que quizá las energías no estén al máximo. Aun así, estoy convencido de que tendremos nuestras oportunidades", afirmó.

Martín apuntó a la importancia de entrar bien en el partido. "Será fundamental cómo empecemos el partido. Si somos capaces de entrar bien, de apretar su ataque posicional y de atacar con inteligencia para que no puedan correr, tendremos opciones reales. Es un equipo con muchísima envergadura y experiencia, con un centro defensivo por encima del 1,85 y extremos rapidísimas y muy efectivas. Son candidatas al título no solo por jugar en casa, sino porque llevan años trabajando juntas", apuntó.

Por otro lado, el preparador de las 'Guerreras' valoró que España no dependa de sí misma y que necesite antes que Montenegro gane a Serbia. "Hemos ido de menos a más, jugando muchos momentos a un gran nivel aunque sin la regularidad que nos hubiera gustado. Algunos partidos los hemos dominado sin obtener el premio y en otros, no jugando tan bien, hemos ganado. Para este último encuentro, donde nos jugamos la clasificación, lo importante es acabar satisfechas: dar nuestra mejor versión y competir con ambición, independientemente del resultado final", terminó.