Carmen Martín anuncia su retirada de las 'Guerreras'

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de balonmano Carmen Martín anunció este viernes su retirada de la selección española de balonmano y que la decisión, "difícil" y "muy reflexionada", la había tomado después del Campeonato Mundial de 2021, en el que España acabó en la cuarta posición como anfitriona.

"He andado desaparecida de las redes sociales pero finalmente he decidido hacer esta publicación. Igual debería haberla hecho justo al tomar la decisión (un mes después de acabar el campeonato del mundo en España pero simplemente no quise darle importancia). Decidí que ha llegado el momento de dejar de vestir la camiseta de la selección española: retirarme. Es una decisión difícil, muy reflexionada y meditada durante bastante tiempo", señaló la almeriense a través de su perfil personal de Instagram.

El anuncio se produjo a primera hora de la tarde, a poco más de 24 horas del debut de España en el Campeonato de Europa de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro 2022, donde no estaba incluida en la lista de 34 jugadoras del seleccionador nacional, José Ignacio Prades.

Martín, que actualmente milita en el Savehof sueco, es una de las jugadoras más laureadas del balonmano español y una de las más influyentes más allá de la última década con la camiseta de las 'Guerreras'. La de Almería es la tercera jugadora que más partidos ha disputado con la selección absoluta (250) y la tercera con más goles (866).

Marta Mangué y Cristina Gómez superan a la extremo de Roquetas de Mar en ambos casos, pero quedan por detrás de ella en la media de goles por partido, donde Carmen Martín es la quinta con mejores cifras, con 3'46 tantos por choque.

La de Roquetas era una de las últimas representantes de la hornada con la que nacieron las 'Guerreras'. La extremo estuvo presente en la primera gran medalla internacional del combinado español, la plata del Campeonato de Europa de Macedonia del Norte 2008, mientras que en 2011, fue la mejor en su puesto en el bronce del Campeonato del Mundo celebrado en Brasil.

En 2012, una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda le impidió subir al podio de los Juegos Olímpicos de Londres para recoger una medalla de bronce y en 2014 fue absoluta protagonista en la conquista de la medalla de plata del Europeo.

Su última comparecencia con las Guerreras fue en el Palau d'Esports de Granollers, con motivo de la disputa del partido por la medalla de bronce del Campeonato del Mundo de balonmano femenino de 2021, el primero en la historia celebrado en España.