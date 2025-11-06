La EHF sanciona con un partido a Carlos Ortega y el Barça considera la decisión "injusta y excesiva"

Archivo - El entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega - FCB - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha comunicado este jueves al FC Barcelona la imposición de un partido de sanción al entrenador del primer equipo, Carlos Ortega, por los hechos ocurridos en los últimos instantes del partido Orlen Wisla Plock-Barça en la Champions, el pasado 23 de octubre.

Además, la EHF ha añadido una multa económica de 1.500 euros al técnico blaugrana, mientras que el club polaco Orlen Wisla Plock solo ha recibido una sanción económica menor y ningún partido de suspensión para su entrenador, Xavier Sabaté.

El FC Barcelona ha mostrado su disconformidad con la resolución al considerarla "injusta y excesiva", argumentando que el incidente "no pasó de un enfrentamiento verbal entre ambos técnicos" y que tanto sus oficiales como sus jugadores "han demostrado siempre una conducta ejemplar" en competiciones europeas.

Ante esta situación, el club estudia presentar un recurso en los próximos siete días, dentro del plazo reglamentario habilitado por la EHF, para poder contar con su técnico para el siguiente compromiso europeo, ante el Orlen Wisla Plock e el Palau Blaugrana.