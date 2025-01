Jordi Ribera: "Tenemos dos finales, pero no habrá segunda si no se saca la de Portugal"

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, sabe que el equipo afronta "dos finales" para pasar a los cuartos de final del Mundial, pero que "no habrá segunda" si no consiguen ganar este viernes a Portugal, un equipo que "ha crecido mucho" y del que se deshizo en elogios sobre todo "con unos laterales que son auténticos 'killers' de mucha facilidad de lanzamiento y de solución".

"Tenemos dos finales y no habrá segunda si primera no se saca. Está claro que el partido de Noruega quizá era el único que se podía perder y quizá duele especialmente cómo se perdió, porque lo teníamos controlado hasta los últimos 10 minutos y pienso que es lo que quizá nos genera un poquito más de tristeza, que no nos hubiese podido dar una clasificación ni mucho menos definitiva, pero sí un colchón para poder llegar con más tranquilidad en la parte final", subrayó Ribera en declaraciones facilitadas por la RFEB.

Sobre la posible polémica última jugada en el duelo ante Noruega y un posible 'sabotaje' sobre los jugadores de España en su último ataque, aclaró que "en principio ahí no hay ninguna infracción hasta que se produce la acción del contacto y finaliza el partido". "El resultado es el que es y punto", zanjó.

"Está claro que en la primera parte creo que podíamos haber sacado más goles de ventaja por tal como se jugó, pero nos faltó más acierto ofensivo y en la segunda nos dificultó el juego de siete de ellos, pero especialmente la poca eficacia que tuvimos en el lanzamiento. El problema realmente fue que estuvimos prácticamente los últimos minutos marcando solo un gol", lamentó.

Ahora, deben resarcirse este viernes ante Portugal, "un equipo que está en un buen momento y ha crecido mucho". "Lo dicen también sus equipos de competición europea. Es un equipo que además ha ido adquiriendo experiencia como grupo, con unos laterales que son auténticos 'killers' de mucha facilidad de lanzamiento y de solución", detalló.

Además, es un rival "con mucha variedad táctica". "Te puede jugar con 7 contra 6 y en defensa con 5-1 o 6-0. Realmente está donde está por méritos propios y porque ha ido construyendo un equipo ya unos cuantos años y ya viene con una experiencia y con un rodaje que le hace ser mucho más peligroso", advirtió.

Ribera confesó que el equipo está "dolido" y que "dadas las circunstancias" con sus rivales en esta Ronda Principal gozando de "un día de descanso más", decidió no entrenar este jueves. "La mayor parte de los chicos han ido al gimnasio, otro grupo ha estado en el fisio y nosotros como siempre trabajando. Al final, no hemos conseguido tener esas 24 horas de descanso", destacó.

Al seleccionador de los 'Hispanos' le preocupa de Portugal "especialmente la finalización porque es un equipo que tiene mucha facilidad de lanzamiento". "Son muy rápidos, tienen mecanizados muchos movimientos que les permite tener posibilidades de desequilibrio aunque la defensa pueda estar acertada", explicó.

"Luego, en defensa, es un equipo duro y nosotros necesitamos acertar, perder pocos balones. Hemos tenido algún partido que hemos perdido balones importantes, tenemos esas pequeñas lagunas en la parte ofensiva que no nos ayudan y que no es típico en nosotros, aunque en defensa ha habido momentos muy buenos a lo largo de los partidos con diferentes alternativas, tanto 5-1 como 6-0", prosiguió.

En este sentido, considera que "quizá" abusaron ante Noruega en la segunda mitad "de un juego demasiado individualizado". "Nos hacía falta un juego más colectivo para poder llegar a situaciones de finalización o a situaciones de uno contra uno, donde realmente el rival pudiese estar más desequilibrado y con menos posibilidades de apoyo", indicó.

"Nos metimos un poco en la vorágine de querer solucionar en el uno para uno muy rápido sin mover la defensa y es algo que a nosotros nos perjudica porque nosotros, si algo hacemos, precisamente, es jugar colectivamente y buscar siempre esa forma mejor para poder buscar una finalización", subrayó el seleccionador nacional.

A nivel individual, destacó de Portugal a los hermanos Kiko y Martim Costa, "unos auténticos 'killers'" que ya lo llevan demostrando con su club, el Sporting de Portugal. "Creo que ya no son futuro, son una realidad, y luego también hay que sumarle ahí a Salvador, que también es un jugador que cuando ellos de alguna manera tienen quizá más dificultades porque se pueda centrar el marcaje sobre ellos, bien la conexión con Frade o bien con Salvador, hace que igualmente la primera línea mantenga ese nivel de porcentaje y de eficacia", avisó.