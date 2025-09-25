Muere Pablo Permuy, referente del arbitraje en el balonmano español

Pablo Permuy, a la izquierda de la imagen, junto al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, en el centro. - RFEBM

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex árbitro de balonmano Pablo Permuy Villanueva murió por una enfermedad a los 69 años, el que fuera árbitro internacional y presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y de la Federación Gallega, así como un referente en la evolución del arbitraje en España y Galicia, según informó la RFEBM este jueves.

Permuy dedicó buena parte de su vida al balonmano en múltiples facetas. Comenzó en el deporte muy joven, como jugador y entrenador, pero pronto se volcó en el arbitraje, actividad que desarrolló durante 22 temporadas, dirigiendo competiciones de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, y siendo uno de los colegiados más valorados en la por la federación europea (EHF, por sus siglas en inglés).

Como árbitro, asistió a diferentes campeonatos de categoría junior, al Campeonato del Mundo Femenino de Alemania y dirigió partidos internacionales de balonmano en 17 países. Además, durante tres años (2013-2016) fue presidente del Comité Gallego de Árbitros. Posteriormente, fue nombrado presidente del Comité Técnico Arbitral de la RFEBM, cargo desde el que impulsó reformas, formación y estandarización de criterios arbitrales.

Por otra parte, también ocupó el puesto de responsable de Relaciones Internacionales del Comité Técnico de Árbitros, siendo el puente entre el arbitraje español y los organismos internacionales hasta su desvinculación de la Federación en 2021.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se mostró muy afectado por "una noticia muy triste, tanto en el ámbito personal como profesional". "Pablo ha significado mucho para nuestro deporte, y especialmente para el arbitraje. Desde mi llegada a la presidencia en 2013, colaboró activamente con la Federación y ahí se marcó la línea formativa y de diálogo que se sigue trabajando y tan grandes resultados nos da", apuntó.

El dirigente reconoce que "ha sido una figura capital" para el balonmano. "Tanto a nivel nacional como internacional, ha sido una persona muy querida y respetada, de consenso, que ha dejado una gran huella en todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él", continuó. En su memoria, Blázquez y su Junta Directiva han decidido que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros de todas las categorías que se disputen desde este jueves y hasta el lunes.

El Concello de Lugo, del que Permuy era concejal, ha decretado tres días de luto oficial que comienzan este jueves y se prolongarán hasta el domingo. La bandera ondeará a media asta en las dependencias municipales y todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento han quedado suspendidos hasta el domingo, como muestra de respeto hacia una figura clave en el crecimiento de su ciudad.