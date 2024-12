Pérez de Vargas: "Tras un Europeo bastante duro, acabamos el año con una medalla que nos ha sabido a mucho"

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas reconoce que la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de París les supo "a muchísimo" tras un año que "no empezó muy bien" con un Campeonato de Europa "bastante duro", mientras que de cara al próximo Mundial que arranca ya a inicios de este 2025 "el objetivo es competir".

"El año no empezó muy bien, con un Europeo bastante duro, pero luego hemos sabido enderezarlo y hemos acabado una olimpiada con una medalla que nos ha sabido a muchísimo", aseguró el manchego a Europa Press tras acudir a la XIX Gala del Comité Olímpico Español (COE) en relación al bronce en Paris 2024 que compensó un Europeo donde no pasaron de la primera fase.

Como en Tokyo 2020, el balonmano masculino dio a la delegación española una medalla de bronce a pesar de las "muchas dudas" que había con el grupo. "Es una generación que no había podido asistir a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, que no nos pudimos clasificar. Ganar la medalla con ese grupo, a pesar de que no hubo público en Tokio, fue muy especial", apuntó.

"Hacerlo también este año con este grupo y de la manera que hemos hecho con todos los partidos superapretados, tiene muchísimo valor, así lo vemos nosotros. Dos grupos diferentes, pero igual de importantes", manifestó el guardameta de los 'Hispanos'.

Pérez de Vargas recibió un galardón del COE en representación de la selección de balonmano masculina "después de un año que empezó un poco complicado". "Poder estar aquí también junto con muchos compañeros y compañeras del deporte olímpico es siempre un motivo para estar contento", destacó el jugador del FC Barcelona.

En el horizonte está el Mundial que se disputará del 14 de enero al 2 de febrero de 2025 donde buscarán "estar a un nivel competitivo alto". "Tenemos que mantener nuestra seña de identidad e intentar estar siempre en los partidos. Eso nos va a dar, seguro, posibilidades en la competición e ir poco a poco", afirmó.

"El objetivo es competir. Una vez que somos capaces de hacerlo, podemos llegar muy lejos, pero también nos hemos demostrado a nosotros mismos que si no lo hacemos, podemos tener una competición complicada, como pasó en enero. No somos de ponernos el objetivo de estar en el podio porque es muy pronto para decirlo, pero sí que nos gustaría poder llegar muy lejos", explicó.

El 2025 también será un "año diferente" para el portero toledano porque finaliza "una etapa muy larga en Barcelona" para jugar la temporada que viene en el Kiel. "Pido acabar de la mejor manera, intentando competir por todas las competiciones y pudiendo empezar bien el año con la selección", confesó Pérez de Vargas, que desea que "la adaptación a una nueva etapa en Alemania sea rápida". "Será una nueva liga, una nueva cultura. En definitiva, un nuevo reto por delante que seguro va a ser muy divertido", concluyó.