La selección española de balonmano en silla debuta internacionalmente con derrota ante Portugal

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de León fue testigo este domingo del histórico debut internacional de la selección española masculina de balonmano en silla de ruedas, saldado con derrota por 10-26 ante Portugal, en un partido donde fue de menos a más.

La primera parte no fue positiva para el combinado de Ricardo Alonso, cuya ilusión no estuvo acompañada del acierto necesario para frenar a un rival más trabajado tácticamente y que no perdonaba al contragolpe. Al descanso, un claro 2-13 y el nombre de Emilio Sopeña como autor del simbólico primer gol internacional de esta modalidad.

En cambio, en la segunda parte, España mejoró ostensiblemente sus prestaciones y encontró los goles de un inspirado Óscar Perales, máximo goleador español con cinco tantos. Esta reacción permitió ver un partido más igualado (8-13), pero no lo suficiente para que los portugueses dejasen escapar el triunfo.

"Comenzamos un poco flojos, no nos entraban los balones y el ritmo de equipo portugués ha sido muy alto. De todas maneras, las sensaciones han sido buenas, tratamos de que jugaran todos en este primer partido, mientras que ellos apenas han hecho cambios", señaló Ricardo Alonso, técnico y capitán de la selección, en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El jugador alabó "la experiencia y la intensidad de la segunda parte", donde mejoraron "bastante". "Tratamos de reducir pérdidas y ser más precisos en el lanzamiento y se notó. Nos falta hacer un bloque más sólido para seguir compitiendo contra otras selecciones", sentenció.