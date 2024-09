Shandy Barbosa se retira del balonmano

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La internacional española de balonmano Shandy Barbosa ha anunciado este martes su retirada del balonmano profesional a los 38 años, una decisión que pone fin a una exitosa trayectoria deportiva en la que ha conquistado, entre otros títulos, una plata europea y otra mundialista con las 'Guerreras'.

"Ha sido una etapa de mi carrera deportiva que siempre llevaré en mi corazón y que no olvidaré jamás. Pero todo en la vida tiene un principio y un final y ese final ha llegado. Como dice una persona muy cercana a mí 'No estés triste porque ha terminado, sonríe porque ha sucedido'. Que os vaya bonito a todos y espero que me recordéis como yo os recuerdo a todas las personas que habéis formado parte de esta aventura tan maravillosa, con cariño", señaló en un comunicado.

La lateral izquierdo pone así fin a una exitosa trayectoria tanto a nivel de clubes como con la selección española. La 'Guerrera', que es además una de sus máximas goleadoras históricas -765 tantos-, se colgó dos medallas de plata, una en el Europeo de 2014 y otra en el Campeonato del Mundo de 2019. En total, disputó tres Juegos Olímpicos, cuatro Campeonatos de Europa y cuatro Mundiales.

Barbosa quiso acordarse de todas sus compañeras en Astroc Sagunto, Rulmentum Brasov, Itxako, Olchim, Fleury, Rostov, Nantes, Bucarest y Vistrita y al Club Balonmano Morvedre que le permitió "mantener una mínima condición física" que le ha ayudado "a volver a competir después de una año y medio en un grande como el Brest francés".

"Fueron duros los primeros meses volver a competir al máximo nivel, pero gracias por darme la oportunidad y la confianza de poder volver a disfrutar tanto este año pasado rodeada de un grupo increíble de compañeras y grandísimas jugadoras. A todas las jugadoras con las que he compartido vestuario en todos los equipos, mi más sincera gratitud y cariño, y a las que he tenido el placer de enfrentarme, espero habérselo puesto un poco difícil", añadió.

También recordó su debut con las 'Guerreras' el 22 de noviembre de 2012. "Desde entonces me ha llenado de orgullo vestir esta camiseta y ayudar a mis compañeras en la pista. He vivido momentos realmente apasionantes y muy hermosos. He cumplido el sueño de disfrutar de tres Juegos Olímpicos, de alcanzar el subcampeonato de Europa en Hungría y del mundo en Japón siete meses después de ser mamá. Ser madre y que siete meses después te incluyan en el siete ideal del campeonato en el que has alcanzado la medalla de plata es algo que no olvidaré jamás por lo especial que es para una mujer deportista", expresó, rememorando también el "gratificante" cuarto puesto en el Mundial de España tras la rotura del ligamento cruzado anterior.

"Doy las gracias de manera muy especial a mis compañeras, a las que están y a las que estuvieron, por haber contribuido a que esta selección haya cosechado grandes éxitos, y en representación de todas ellas pondré como ejemplo a Marta Mangué, Carmen Martín, Cristina Gómez, Nerea Pena, Macarena Aguilar o Begoña Fernández. Ellas son una parte del todo, de muchas otras que han formado y forman parte de una selección española que se ha codeado de tú a tú con las mejores selecciones del mundo durante años. Espero que todos sepan lo que tienen que hacer para que las que vienen puedan seguir haciéndolo. Esto será una satisfacción para las que queremos lo mejor para esta selección", indicó.

Además, mostró su cariño a los entrenadores con los que ha trabajado en sus 12 años en la selección. "A Jorge Dueñas, gran entrenador y mejor persona, con el que conseguí el subcampeonato de Europa de Hungría; a Carlos Viver, un gran entrenador con el que alcancé ese magnífico subcampeonato del mundo de Japón; a José Ignacio Prades, con el que compartí el cuarto puesto del Mundial de España; y también a Ambros Martín, del que guardo un buen recuerdo de nuestra etapa en Itxako. De todos he aprendido. También mi más sincero agradecimiento a las personas que trabajan en la RFEBM por su trabajo, y a su presidente Paco Blázquez", concluyó.

Por su parte, la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) despidió a Barbosa y le dio las gracias por "una carrera espectacular y ejemplar tanto dentro como fuera de las pistas". "En el deporte como en la vida, es fácil pasar, pero lo verdaderamente difícil es dejar huella, y la que deja Shandy en el balonmano femenino español, europeo e internacional es sencillamente imborrable. La pasión por el balonmano ha guiado desde muy joven cada uno de sus pasos, ese mismo deporte que hoy despide a la que ha sido y será siempre una de sus grandes leyendas", subrayó el organismo federativo, que destacó que "habrá un antes y un después de Shandy Barbosa".