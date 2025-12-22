Telde (Gran Canaria) acogerá la Copa de España 2026 de balonmano

Archivo - El Barça celebra el título tras conquistar la final de la Copa de España 2025 de balonmano, en Gran Canaria - JLRECIO/RFEBM - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Telde (Las Palmas) será la sede de la Copa de España de balonmano de 2026, que se disputará los días 7 y 8 de febrero en el Pabellón Insular Rita Hernández, en la isla de Gran Canaria, según ha informado este lunes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Los cuatro equipos clasificados para la Copa de España 2026 son el Barça, como campeón de invierno, Dicorpebal Logroño La Rioja, segundo clasificado con 21 puntos, IRUDEK Bidasoa Irun, empatado a puntos pero con peor golaveraje particular, y el Recoletas Atlético Valladolid, que logró el billete tras su victoria en Nava de la Asunción.

El Barça, líder invicto de la máxima categoría, partirá como el rival a batir en un torneo cuyo palmarés ha monopolizado hasta la fecha, al haber conquistado las dos ediciones disputadas, la primera en Irún y la segunda en Lanzarote.

La Copa de España se disputará bajo el formato de Final a Cuatro, con las semifinales programadas para el sábado 7 de febrero y la final el domingo 8, concentrando todos los encuentros en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde.

La designación de Telde como escenario de la III edición del torneo es fruto del acuerdo alcanzado entre la RFEBM y la Federación Canaria de Balonmano, junto al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento del municipio, para acoger el primer título oficial del calendario nacional del nuevo año.