Albert Torres, undécimo en el omnium del Campeonato de Europa de pista

El ciclista español Albert Torres terminó undécimo en el omnium del Campeonato de Europa de pista que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos).

Después de dos años sin enfrentarse a un omnium del máximo nivel, desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Torres regresó con una undécima posición en el Velódromo de Apeldoorn. El menorquín comenzó con una séptima posición en una prueba de scratch que no tardó en saltar por los aires por el corte que provocó Yonne Dorenbos.

Torres ganó el sprint entre los corredores que no habían sumado giro para empezar de forma positiva, pero en la tempo race no encontró puntos y se tuvo que conformar con la undécima plaza. Después, los árbitros le obligaron a dejar la eliminación porque consideraron que entró el español en el pasillo azul, duodécimo y, en la general, décimo a falta de la puntuación.

En la competición final de este omnium, Torres tomó protagonismo en la segunda mitad logrando puntos en los dos últimos repartos. En total, cinco puntos más para finalizar con 71 en la undécima plaza. "Las sensaciones son de frustración, había preparado súper bien este Europeo, pero la gripe que he sufrido desde principio de año me ha lastrado más de lo que pensaba y ahora solo toca recuperarse y aceptarlo", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"No puedo sacar muchas conclusiones por esta circunstancia, me duele no haber podido ofrecer mi mejor versión por estos problemas de saluda, pero me quedo con las ganas que tenía de volver y de haber podido estar aquí", añadió.

Además, la selección española contó con representación este sábado en la puntuación y eliminación femeninas. En la prueba de puntos, Eukene Larrarte fue 13ª mientras que Laura Rodríguez terminó 14ª en eliminación.