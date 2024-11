Contador y Froome vivirán un último duelo virtual en BKOOL

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador y el ciclista británico Chris Froome, que se retirará a finales de la temporada 2025, vivirán un nuevo duelo, esta vez virtual en la plataforma de ciclismo virtual BKOOL, este lunes a partir de las 18.30 y acompañado por un pelotón formado por usuarios y usuarias de la plataforma de entrenamiento.

"Froome y Contador vuelven a verse las caras en un evento histórico para el ciclismo virtual El dúo de leyendas protagonizará su último cara a cara, este lunes a las 18:30 CET, en BKOOL, reviviendo una de las mayores rivalidades de la historia del ciclismo", señaló la compañía en un comunicado.

Contador y Froome, dos de las leyendas del ciclismo, llevarán sus "épicas batallas en la montaña" en las grandes rondas, con 6 Tours de Francia ganados entre ambos, a la plataforma BKOOL. Un duel que revive gracias al ciclismo virtual, reuniendo a ambas leyendas en una carrera especial en el simulador.

El evento contará con la presencia virtual de usuarios de la plataforma, con cientos de ciclistas aficionados que formarán un peculiar pelotón liderado por Contador y Froome.

BKOOL asegura que cualquiera podrá unirse a este 'Group Ride' histórico desde casa, rodando sobre un rodillo de ciclismo inteligente o una Smart Bike en la plataforma. La participación es completamente gratuita, gracias a los 30 días de prueba disponibles en www.bkool.com y está abierta para todo el mundo.

Además, el evento también podrá seguirse en directo a través de Instagram LIVE en los perfiles de ambos ciclistas y en las redes sociales de BKOOL. La 'Group Ride' recorrerá una etapa del Giro d'Italia Virtual 2024, dando lugar a otro hito ciclista: nunca antes, Chris Froome y Alberto Contador habían medido fuerzas en la Corsa Rosa.

Ángel Luis Fernández, jefe de marketing de BKOOL, aseguró que este es el evento "más importante de la historia" de la plataforma. "Reunir a dos leyendas del ciclismo de esta magnitud, que en su día protagonizaron una rivalidad histórica, hacerles competir y ofrecer la posibilidad a cualquier aficionado de rodar junto a ellos, es algo único", comentó.

Para Alberto Contador también se trata de una cita muy especial. "Las batallas contra Chris siempre eran muy duras. Lo que más me sorprendía eran sus ataques finales, tras un durísimo trabajo del Sky. Estoy encantado de poder vernos las caras de nuevo, esta vez en BKOOL", comentó el español.

Por su parte, Chris Froome aseguró que es "estupendo" empezar el entrenamiento fuera de temporada de este modo. "Es estupendo empezar con una competición amistosa en BKOOL, ¡y aún mejor con mi viejo rival Alberto Contador! Hace poco nos vimos en Miami y sigue estando en plena forma, así que no me cabe duda de que no me lo pondrá fácil", comentó.