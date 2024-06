Contador: "Si Vingegaard está en el Tour es porque tiene alguna posibilidad de luchar por la victoria"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador, ganador de dos Tour de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España, tiene claro que si el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) está en la línea de salida del Tour es porque tiene alguna posibilidad de luchar por la victoria", mientras que admite que el reciente Giro de Italia fue "histórico" porque su vencedor, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), es "historia del ciclismo", además de mostrarse optimista con las opciones de victoria de etapa y de podio del ciclismo español en la carrera francesa.

"Si Vingegaard está en la salida es porque cree que tiene alguna posibilidad de luchar por la victoria, si no, no va a ir", declaró Contador sobre las opciones del danés de disputar el Tour tras la dura caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco, en una entrevista a Europa Press tras la presentación de la Vuelta Ciclista a Ibiza, en la que participará en el mes de octubre.

Para el exciclista, "un corredor con la calidad que tiene Vingegaard, con el 'motor' que tiene, en los primeros días puede ir un poco más tranquilo". "Y eso le puede permitir ir creciendo en su estado de forma. Si Vingegaard está en la salida del Tour, es claro que el Tour no va a ser un paseo como ha sido el Giro de Italia para Tadej Pogacar", zanjó el ganador de siete 'Grandes Vueltas'.

Contador calificó esta edición de la carrera italiana, conquistada por Pogacar, como "un Giro para la historia porque el corredor que lo ha ganado ya es historia del ciclismo" y "ha metido una diferencia que no se veía desde hacía muchos años".

Al de Pinto "no le ha "sorprendido" la actuación del esloveno, por "la calidad que tiene y por haber preparado a conciencia el doblete Giro-Tour". También cree que "algún día ha regulado algo y no ha querido apretar al máximo" para no desgastarse para este doble objetivo que nadie ha conseguido en este siglo todavía, de vencer en el Giro de Italia y el Tour de Francia de forma consecutiva.

Además de las seis etapas que venció el corredor de UAE Team Emirates, el comentarista de 'Eurosport' también destacó de la prueba transalpina la pelea por el podio entre Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), y un Geraint Thomas (Ineos), del que dijo que, con sus 38 años, "se ha mantenido muy bien". "Pese a que Pogacar ha dominado la carrera, ha sido un Giro de Italia entretenido y bonito", declaró el madrileño.

"HAY OPCIONES DE VICTORIA DE ETAPA PARA ESPAÑA EN EL TOUR"

Con la vista ya en el Tour de Francia, para Contador, Vingegaard y Pogacar "están un 'puntito' por encima" del resto de rivales, porque son ciclistas que "se están preparando a conciencia, tienen un equipo volcado con ellos para intentar ganar el Tour, y hay que tenerles muy en cuenta".

El exciclista español también se muestra optimista con las opciones del ciclismo español de hacer podio o de conseguir victoria de etapa en la 'Grande Boucle'. "Sin duda creo que hay opciones de victoria de etapa, y también de podio, no sólo con Enric Mas (Movistar Team). Tenemos a Carlos Rodríguez (Ineos), que el año pasado lo acarició, pese a la caída que tuvo", recordó.

"También está Juan Ayuso (UAE), que va a ir un poco más bloqueado, porque va con Tadej (Pogacar) y va a tener que trabajar para él en momentos críticos, y quizás le reste un 'poquito' de opciones, pero tiene tiempo todavía. Yo creo que sí que hay opciones de ambas cosas, de etapa y de podio", sentenció el de Pinto.

Por último, sobre otra de las batallas de este Tour de Francia, la de Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) y el actual campeón del mundo, Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), apuntó que "es un duelo realmente fantástico", pero aclaró que "en el Tour cada uno hace su carrera".

"Son corredores y perfiles diferentes. Van Aert se te puede filtrar en una etapa de alta montaña y ganarla, y se puede meter en un sprint masivo y ganarlo. En cambio, Van der Poel en un sprint masivo no lo gana, y si está, va a trabajar para Philipsen, y en una etapa de alta montaña, tampoco se suele meter. Ahí va a ir cada uno con sus objetivos claros y seguramente mirando de reojo a los Juegos Olímpicos”, concluyó Contador.