David Valero, bronce en el Campeonato del Mundo de XC Maratón

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español David Valero se colgó la medalla de bronce en el Mundial de XC Maratón, que se ha disputado en la Estación de Esquí de Snowshoe (West Virginia, Estados Unidos).

Apenas 12 segundos separaron a los tres primeros, y Valero logró subir al podio para agrandar su palmarés con una nueva medalla en una gran cita internacional. Como ya avisó el granadino en la previa, el exigente ascenso final fue juez del Mundial.

El danés Simon Andreassen fue campeón con 10 segundos de ventaja sobre el estadounidense Christopher Blevins y con 12 segundos con respecto a Valero. Poco después, entraron el alemán Andreas Seewald y el francés Victor Koretzky, cuarto y quinto.

"La verdad que estoy contento, pero esta tercera posición me deja un sabor amargo porque he visto la victoria cerca. En esta ocasión no he estado lejos, así que lucharemos por ello el año que viene", dijo Valero en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El español demostró su capacidad de adaptación a esta disciplina de fondo tras haberse labrado una tremenda carrera en cross country olímpico, donde cuenta con nueve títulos de campeón de España, un bronce olímpico, un bronce en el Campeonato de Europa, una plata en el Campeonato del Mundo y una victoria en Copa del Mundo.