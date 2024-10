Dori Ruano: "Es fundamental que en los puestos de gestión haya mujeres, es donde se parte el bacalao"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exciclista y embajadora de La Vuelta femenina by carrefour.es, Dori Ruano, afirmó este miércoles que es "fundamental" que haya mujeres que ocupen "los puestos de gestión" en las federaciones deportivas, porque es ahí donde "se parte el bacalao".

"Para el deporte femenino es fundamental que en los puestos de gestión deportiva de las federaciones haya mujeres, porque es donde se parte el bacalao. Actualmente solo hay tres federaciones deportivas españolas en las que la presidente sea una mujer", dijo Dori Ruano durante una de sus intervenciones en la mesa redonda de deporte femenino de La Vuelta y Loterías y Apuestas del Estado.

Una evento en el que participaron cuatro mujeres involucradas en el mundo del deporte: Dori Ruano, exciclista y embajadora de La Vuelta femenina; Gema Pascual, exciclista y seleccionadora nacional de ciclismo femenino en ruta; Mireia Benito, ciclista profesional; y Jennifer Pedro, exjugadora de fútbol sala y fútbol playa.

Ruano confesó que en los últimos siete años se ha "empezado a notar" el progreso "a pasos agigantados". "La aparición de La Vuelta, equipos profesionales, y programas de conciliación han hecho evolucionar el ciclismo femenino y ha cambiado mucho con respecto a lo que vivimos ciclistas de mi generación, pero no podemos escalar 200 años de golpe", reflexionó.

La exciclista recordó que su generación subsistió "a base de las ayudas públicas" como ADO. "En el final de mi carrera me ayudo un patrocinador, pero sin ADO no podría haber conseguido los logros que hay en mi camino", dijo, además de reclamar más ayuda en la etapa de formación: "Perdemos talento en el paso del crecimiento al profesionalismo".

La embajadora de La Vuelta femenina criticó que la cobertura mediática de la ronda masculina y femenina "no tiene nada que ver". "Hay pocos compañeros de prensa en la edición de mujeres, y los titulares deberían cambiar, muchas veces", apuntó.

Por su parte, la seleccionadora española de ciclismo femenino, Gema Pascual también, reclamó mayor repercusión mediática, ya que lo considera "casi obligatorio", porque sin ella el deporte femenino "no llega a la sociedad". "Lo que no se retransmite no existe. En mi época ya había Tour de Francia, pero no se veía porque no había prensa ni redes sociales que lo difundieran", dijo.

Sobre el paso de exciclistas a puestos de dirección, Pascual cree que la experiencia "te da un plus". "Alguien que no está en el día a día y no ha estado en un pelotón no te va a decir las decisiones que hay que tomar. No estamos aquí por ser mujeres, sino por nuestras capacidades. Cualquiera de nosotras podría dirigir a un equipo masculino en carrera", recalcó.

Además, la seleccionadora nacional explicó que en el ciclismo femenino aún no se ha perdido "la perspectiva" de ser "unas enamoradas del deporte", y eso motiva más a las deportistas, que "no solo piensan en el sueldo". "Eso nos diferencia del deporte masculino. Mantener esa esencia nos vendría muy bien", concluyó.

En el caso de Mireia Benito, ciclista profesional del equipo AG Insurance Saudal, se alegró de que cada vez son más las corredoras que pueden "vivir" de su sueño. "He vivido la época clave de todo esto, cuando empecé no pensé en que podía ser profesional, lo tenía como un hobby, pero estamos viviendo un cambio, y eso lo vemos en las carreras, a la que se acercan niñas, pero hay que tener paciencia", comentó.

Además, la actual campeona de España en contrarreloj apuntó que el cambio clave para la mejora del deporte femenino en España ha sido "la profesionalidad", porque hace que se enfoque "de otra manera". "Cambia todo, le encuentras otro sentido, porque a veces dudas cuando no es algo remunerado. Creo que en lo que hay que centrarse es en dar las ayudar a la base, porque es cuando más las necesitas", sentenció.

Por último, la exjugadora de fútbol sala Jennifer Pedro reafirmó la idea de los cambios que se está produciendo en el deporte femenino, también en la que era su disciplina. "Se ha visto progresión, por fin tenemos un Mundial de fútbol sala confirmado, y hay compañeras que van a poder disfrutar de esa experiencia".

Además, la exfutbolista demandó oportunidades para acceder a puestos importantes en el deporte, porque considera que "no son las mismas que tienen los hombres". "A día de hoy las mujeres estamos sobre cualificadas. Falta un impulso también ahí para mejorar el número de mujeres en la presidencia de federaciones", concluyó.