Enric Mas: "Estoy convencido de que iré a más y podré dar lo mejor"

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Enric Mas (Movistar Team) ha señalado este lunes en el primer día de descanso del Tour de Francia que está "convencido" de que podrá ir a más y dar lo "mejor" de sí mismo de aquí al final de la carrera para conseguir su objetivo de hacer podio en París, con un maillot amarillo que está "bastante alejado" de su mente.

"Ojalá me encuentre mejor cada semana, en las grandes vueltas que he disputado así ha sido. A este Tour he llegado ya un poco mejor, y estoy convencido de que sí iré a más, no creo que sea diferente a las otras 'grandes'. Espero que juegue a nuestro favor y podamos dar lo mejor de nosotros", comentó en rueda de prensa.

Mas se cayó en la última etapa pero aseguró que no fue nada respecto a lo que podría haber sido. "La verdad es que me he levantado bastante mejor de lo que esperaba, es día de descanso y de recuperación, entrenamos un poco. Y esperar que las heridas vayan a mejor y que los golpes no me limiten nada", explicó.

De momento, pese a ese percance, ha superado una primera semana que ha sido "la más salvaje". "Entre caídas, tensión y la lluvia ha sido una semana completa. Los dos primeros días fueron de caídas, hemos tenido un día larguísimos de mucho calor y dos días con lluvia y frío que marcaron la diferencia. Pero las sensaciones han sido buenas, a parte de la caída de ayer, pudimos salvar el día de la mejor manera", celebró.

En lo deportivo, lamentó dos cosas. La primera, dejar que se meta en su lucha el australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën). "Ayer se nos metió un O'Connor que no contábamos con él, será duro intentar sacarlo de esa ventaja que nos tiene. Pero se tiene que intentar. Esperamos que de aquí a final de Tour termine un poco mejor de lo que estoy ahora", reiteró.

La segunda cosa que lamenta es no haber seguido, el domingo, la rueda del líder Tadej Pogacar (UAE). "Estábamos pensando en el podio, parece que (Pogacar) se fue sin que nosotros fuéramos, fue un poco así. Ayer fue un fallo por parte nuestra, porque ahora si no pasa una cosa grande es casi impensable, si nos mete tiempo en cada etapa será imposible. El fallo fue no seguirlo, por miedo a que nos hiciera lo que había hecho el día anterior", reconoció.

"Pero habrá mucho juego de carrera para estar en el podio, y estamos bastantes corredores en el mismo tiempo, en un minuto, y va a ser una batalla bonita. Tenemos que jugar nuestras bazas por el podio, nos quedan los Pirineos y una contrarreloj que seguro que marcará las diferencias", argumentó.

Para Mas, eso sí, el maillot amarillo está "bastante alejado". "Pero llevamos solo 9 etapas, quedan muchos días en los que el tiempo va a cambiar, van a ser días de calor, y esperamos que esto cambie y podamos jugar nuestras bazas con algo de buen tiempo. Pogacar no me tiene comida la moral. Sabemos donde estamos, sabemos que cualquiera puede tener un mal día y perder tiempo", concretó.