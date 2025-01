España termina octava en el Team Relay del Mundial de ciclocross

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclocross, formada por Felipe Orts, Sofía Rodríguez, Miguel Rodríguez, Benjamín Noval, Irati Aranguren y Lorena Patiño, ha terminado octava en la prueba de Team Relay en el Campeonato del Mundo de ciclocross, que se está disputando en Liévin (Francia), mientras que Gran Bretaña ha conquistado la medalla de oro.

En la primera jornada del campeonato, con temperaturas que apenas han superado los cero grados, el seleccionador Javier Ruiz de Larrinaga -en su estreno al frente del equipo nacional en un Campeonato del Mundo- ha apostado por alinear a Felipe Orts, Sofía Rodríguez, Miguel Rodríguez, Benjamín Noval y las juniors Irati Aranguren y Lorena Patiño para afrontar la prueba.

Miguel Rodríguez fue el encargado de dar el relevo inicial y tras completar su giro en el quinto puesto tomó la salida Lorena Patiño, que sufrió un pinchazo durante su posta que le llevó a perder algunos segundos para situarse en séptima posición.

Después de los relevos de Irati Aranguren y de Benjamín Noval, el combinado nacional se consolidó en ese octavo lugar, que han mantenido Felipe Orts y Sofía Rodríguez. Finalmente, España concluyó octava a 2:29 del equipo británico, que fue el vencedor por delante de Italia y Francia.

"He apretado a tope, pero he guardado un punto, sobre todo en las zonas técnicas para no tener ningún percance. Es bonito afrontar una competición como la de hoy, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, está muy bien dar ya una vuelta a tope, pero el circuito está muy pesado y la bici corre muy poco", explicó Felipe Orts tras completar su participación.