Evenepoel: "La carrera sigue siendo tan difícil de controlar como lo era con Roglic"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) dejó claro que La Vuelta "sigue siendo tan difícil de controlar" como cuando estaba el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que tuvo que abandonar este miércoles, y calificó al español de Enric Mas (Movistar Team) por "valiente" movimiento en los kilómetros finales de la ascensión al Monasterio de Tentudía.

"Creo que la carrera sigue siendo tan difícil de controlar como lo era con Primoz, pero, por supuesto, en un final como este, él es un tío realmente explosivo y puede arrancar en los últimos 500 metros y sacar 10 ó 15 segundos, así que creo que ahora hay menos peligro en estos ataques porque Enric (Mas) es un poco menos explosivo. Creo que esto es la principal diferencia, pero esto no lo hace más fácil, para nada", advirtió Evenepoel tras la etapa en declaraciones recogidas en la web de la carrera.

De todos modos, no escondió que el ciclista del Movistar Team hizo su día "difícil". "No ha sido tan fácil seguir su ataque y creo que el primero ha sido muy duro. Luego, sabía que Almeida estaba más retrasado en la general, así que le podía dar margen", apuntó.

"Ha sido un buen movimiento, valiente por su parte. Creo que Enric lo ha probado para ver cómo estaban mis piernas hoy, pero he podido responder muy bien. El equipo me ha llevado en una buena posición hasta el puerto final y la velocidad ha sido muy alta, no ha sido una llegada fácil, para nada", sentenció el maillot rojo.