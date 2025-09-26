El exciclista William Perrier, nombrado director general para el sur de Europa de Accell Group

Archivo - El exciclista William Perrier (a la derecha de la imagen), nombrado director general para el sur de Europa de Accell Group. - UGO RICHARD - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exciclista francés William Perrier ha sido nombrado director general para el sur de Europa de Accell Group, empresa europea del sector ciclista con marcas emblemáticas como Lapierre, Raleigh, Winora o Haibike, según anunció en la feria Sea Otter Europe celebrada a finales de este septiembre en Girona.

Este nombramiento forma parte de la estrategia del grupo destinada a acelerar su desarrollo en los mercados clave del sur de Europa como Francia, España, Portugal y Andorra.

Exciclista de alto nivel, William Perrier pasó por clubes franceses como el Club Cycliste Marmande 47 y el Vélo Club Tulle antes de orientarse hacia la industria del ciclismo. Apasionado de la bici, Perrier se enfocó en transformar su experiencia deportiva en una visión estratégica.

Desde 2014, ha desarrollado su carrera en el sector, con etapas en Cyclelab y Merida. Llegó a Accell Francia en 2020, donde ocupó sucesivamente los cargos de director comercial y director general Francia. En menos de un año, logró reactivar la dinámica comercial, reforzar los vínculos con los distribuidores y reposicionar las marcas del grupo en un mercado altamente competitivo.

"El sur de Europa presenta similitudes con el mercado francés, pero también retos propios. Nuestra ambición es clara: transformar el potencial del sur de Europa en un crecimiento sostenible para el grupo y consolidar a Accell como líder indiscutible del sector ciclista en Europa. Vamos a acelerar la innovación en bicicletas eléctricas, reforzar nuestras posiciones en Francia y aprovechar la fortaleza de nuestra red europea para apoyar el crecimiento. Pero más allá de las cifras, creo en una misión: hacer que la movilidad sostenible sea accesible y atractiva para la mayor cantidad de personas posible", comentó.

En sus nuevas funciones, William Perrier tendrá la misión de dirigir el desarrollo de Accell Group en los mercados clave del Sur de Europa, con un enfoque tanto estratégico como operativo.

Así, reforzará la presencia comercial del grupo apoyándose en una red de distribuidores sólida, fiel y en expansión; y adaptará las estrategias a las especificidades locales, garantizando al mismo tiempo una coherencia regional entre las marcas del grupo y las actividades de bicicletas y piezas y accesorios.

Asimismo, acelerará la innovación de producto, especialmente en segmentos de alto potencial como la bicicleta eléctrica, de montaña deportiva y movilidad urbana, en respuesta a las expectativas de los consumidores y a las políticas públicas a favor de la movilidad sostenible. Por último, creará sinergias entre países, mutualizando recursos logísticos, acciones de comunicación e iniciativas de eventos.

En España, la producción de bicicletas creció un 2,9 por ciento en 2024, alcanzando 309.900 unidades, con una balanza comercial positiva de 78 millones de euros. El mercado sigue marcado por una fuerte demanda de bicicletas eléctricas, pese a la bajada del precio medio a 725 euros, reflejo de un período de reajuste post-Covid.

"La misión es doble: garantizar la coherencia y el rendimiento de toda la región, al tiempo que adaptamos nuestra estrategia a las especificidades locales. Cada mercado tiene sus propios retos, pero tenemos todo por ganar trabajando en red", indicó William Perrier.